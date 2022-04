Berlin (ots) -"The Queen's Green Canopy" startet im Rahmen des 70-jährigen Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. auch in DeutschlandDie britische Botschafterin in Deutschland, Jill Gallard, und der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., geben eine besondere Partnerschaft bekannt: Gemeinsam werden sie im Verlauf des Jahres mehrere Bäume in ganz Deutschland pflanzen.Anlass ist der 70. Jahrestag der Thronbesteigung der Queen, der nicht nur mit traditionellen Feierlichkeiten begangen wird, sondern auch mit einer Initiative, die sich über das gesamte Jubiläumsjahr erstreckt: The Queen's Green Canopy (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqueensgreencanopy.org%2F&data=05%7C01%7Camelie.heinrichsdorff%40fco.gov.uk%7C2db2ba1fa0ad40733c9308da26b5136b%7Cd3a2d0d37cc84f52bbf985bd43d94279%7C0%7C0%7C637864856453344726%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AXQQ5ABKl8r7gs0%2BI%2B6%2Fhf8RJR5%2Bi0j8wub0Yu8a7AI%3D&reserved=0) - das "grüne Baumkronendach der Königin". Hierbei handelt es sich um einen Aufruf an alle - von Schulen, Pfadfindergruppen und Vereinen bis hin zu Unternehmen, Kommunen und Grafschaften -, durch Pflanzung von Bäumen einen Beitrag zu einer lebenswerten Umwelt zu leisten und damit ein nachhaltiges Vermächtnis der 70-jährigen Regentschaft der Königin zu schaffen, an dem sich zukünftige Generationen erfreuen werden. Schirmherr dieser Initiative ist der Prinz von Wales.Königin Elizabeth II. war ein häufiger Gast in Deutschland, unter anderem bei fünf Staatsbesuchen zwischen 1965 - 2015, die sie in viele Regionen Deutschlands führten. Daher der Gedanke, diese Initiative auch in Deutschland aufzugreifen und an Orten, die mit der Königin in Verbindung stehen, durch Pflanzung eines Klima-Baumes ein bleibendes und nachhaltiges Zeichen zur deutsch-britischen Freundschaft zu setzen. Beide Länder sind Vorreiter beim Klimaschutz, wobei die britische Regierung noch bis November die Präsidentschaft der UN-Klimakonferenz COP 26 innehat. Im Rahmen der "Queen's Green Canopy"-Initiative sind nun in Zusammenarbeit mit deutschen privaten und öffentlichen Trägern mehrere Baumpflanzungen im Laufe des Jahres geplant.Partner des Projekts ist der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gruen-ist-leben.de%2F&data=05%7C01%7Camelie.heinrichsdorff%40fco.gov.uk%7C2db2ba1fa0ad40733c9308da26b5136b%7Cd3a2d0d37cc84f52bbf985bd43d94279%7C0%7C0%7C637864856453344726%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S2AmzYCI6qQm6Fkq%2FEZ7Qe%2FHGkG4AvhqsPIg%2BIn5zrg%3D&reserved=0), der als Branchenverband die Interessen von rund 1.000 Baumschulen in ganz Deutschland vertritt. Die Baumschulbranche zeichnet sich aus durch kleine und mittelständische Unternehmen, oftmals traditionsreiche Familienunternehmen. Die Branche steht - auch nach dem Brexit - für gute und vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen nach Großbritannien.Als Projektpartner ist der BdB der Garant dafür, dass für jeden Ort der passende Baum standortgerecht ausgewählt wird. Insbesondere mit den bereits deutlich spürbaren klimatischen Veränderungen in Deutschland kommt der Auswahl der Bäume eine besondere Bedeutung zu. Neben der Bodenbeschaffenheit und Zusammensetzung, müssen ebenfalls die Bedingungen der Pflanzumgebungberücksichtigt werden, damit der Baum gut anwachsen und gedeihen kann. Der Bund deutscher Baumschulen engagiert sich bereits seit vielen Jahren im Bereich des klimaresilienten Stadtgrüns und kooperiert dazu ebenfalls mit öffentlichen Verwaltungen."Wir freuen uns außerordentlich, Teil dieses besonderen Projektes zu sein! Uns ist es ein großes Anliegen, auf die grundlegende Bedeutung von Bäumen im Umgang mit Auswirkungen des Klimawandels hinzuweisen", erläutert BdB-Präsident Helmut Selders.Auch für Botschafterin Jill Gallard ist diese Zusammenarbeit mit Deutschland etwas Besonderes: "Wir freuen uns, dass wir beim Klimaschutz nicht nur auf der politischen Ebene kooperieren, sondern auch durch gemeinsame Pflanzung von Bäumen einen kleinen praktischen Beitrag dazu leisten können - ganz im Sinne der deutsch-britischen Freundship."Schon am 5. Mai 2022 startet das Projekt mit einem vom BdB gestifteten Ahornbaum, den die britische Botschafterin Jill Gallard im Tierpark Berlin zusammen mit Zoodirektor Andreas Knieriem und BdB-Präsident Helmut Selders pflanzen wird. 