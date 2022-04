In einem ersten technischen Experiment soll ein bedrohlicher Asteroid genau verfolgt und dann beschossen werden, um dessen Umlaufbahn zu ändern. Die staatliche chinesische Tageszeitung Global Times wählte den "Space Day of China" am 24. April, um die Nachricht zu verkünden: Der Aufbau eines komplexen Asteroidenüberwachungs- und -verteidigungssystems ist in Planung, eine entsprechende Mission soll innerhalb der kommenden vier Jahre starten. Das erste technische Experiment ist bereits für 2025 avisiert: Dabei soll ein noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...