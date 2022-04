Linz (www.anleihencheck.de) - Die Ungarische Nationalbank (MNB) wird heute den Leitzinssatz höchstwahrscheinlich deutlich erhöhen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Erwartet werde im Durchschnitt eine Anhebung um 100 Basispunkte von 4,40% auf 5,40%. Der wichtigere Zinssatz für Ungarn sei sowieso der einwöchige Einlagensatz der MNB, der bereits bei 6,15% liege. Die Zentralbank habe schon vor einiger Zeit angekündigt, dass sie den Leitzinssatz auf den einwöchigen Einlagensatz annähern werde. Für beide Zinssätze würden die Analysten in den nächsten Monaten noch etwas Potenzial nach oben sehen. Nicht nur mit den HUF (Ungarischer Forint)-Zinsen würden sich die neuen Wirtschaftsprognosen der Analysten vom 21. April beschäftigen. (26.04.2022/alc/a/a) ...

