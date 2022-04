Nach schwachen Tagen zuletzt stabilisiert sich die Aktie von Thyssenkrupp am Dienstag im verbesserten Marktumfeld wieder. Noch hält sich der MDAX-Titel über der 7,00-Euro-Marke. Eine skeptische Studie von Barclays sorgt dabei für keinen zusätzlichen Druck, auch wenn die britische Investmentbank weiter von einem Kauf abrät.Die Stahlproduktion in China dürfte im zweiten Halbjahr 2022 fallen, so Analyst Amos Fletcher in einer Branchenstudie. Wegen der trägen Nachfrage aus dem Immobiliensektor und saisonal ...

