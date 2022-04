Kempten / Berlin (ots) -EINLADUNG ZUR ONLINE-PRESSEKONFERENZ 03. MAI 2022 10 UhrSehr geehrte Damen und Herren,die aktuelle Trendstudie "Jugend in Deutschland" liefert neue Erkenntnisse über Lage und Bedürfnisse der jungen Generation (14- bis 29-Jährige):KRIEG- Welche Auswirkungen haben der Krieg in der Ukraine auf die Jugendlichen und jungen Erwachsenen?- Wie beurteilen junge Menschen die Maßnahmen der Regierung gegen Russland?CORONA- Wie rücksichtsvoll verhalten sich junge Menschen noch in der Pandemie?- Welche Einschränkungen treffen die jungen Menschen heute noch?PSYCHE- Wie betroffen ist die Psyche junger Menschen in Krisenzeiten?- Welche Belastungen treffen sie am meisten?ARBEIT- Wie wirkt sich der Krisenmodus auf die Erwartungen an Arbeitgeber aus?Wir laden Sie herzlich dazu ein, diese Trend-Erkenntnisse mit uns zu diskutieren:Datum: Dienstag, 03. Mai 2022, 10 - 11 UhrOnline: Zoom (Link folgt nach Registrierung)Es sprechen:Simon Schnetzer, Jugendforscher und Initiator der Studie Jugend in DeutschlandProf. Dr. Klaus Hurrelmann, Bildungs- und SozialisationsforscherNach dieser Einladung erhalten Sie auf Anfrage auch gerne vorab ein Presseexemplar der Studie (mit Sperrfrist 03. Mai, 11 Uhr). Wir freuen uns auf Ihr digitales Erscheinen! Bitte geben Sie uns so bald als möglich formlos per E-Mail an pressekonferenz@propach.biz Bescheid, ob Sie teilnehmen werden.Über Ihr Interesse würden wir uns freuen und senden freundliche GrüßeSimon Schnetzer und Prof. Dr. Klaus HurrelmannÜBER DIE AUTORENSimon Schnetzerwurde 1979 in Kempten im Allgäu geboren und studierte in Konstanz sowie Santander (Spanien). Der Diplom-Volkswirt arbeitete für die Vereinten Nationen in Genf und London sowie in der Entwicklungszusammenarbeit in Berlin und Nairobi. Im Jahr 2009 hat er seinen "Traumjob" als UN-Nachhaltigkeitsbeauftragter für Kakao an den Nagel gehängt, fuhr mit dem Fahrrad couchsurfend durch Deutschland, um mit jungen Menschen die Lebens- und Arbeitswelten von morgen zu gestalten.Heute zählt Simon Schnetzer zu den führenden europäischen Jugendforschern. Er ist Autor der Studien Junge Deutsche, Junge Österreicher:innen und Junge Schweizer:innen und reist seit 2010 mit dem Fahrrad und Zukunftsgestalter-Workshops durch die Lande, um junge Menschen zu beteiligen und gemeinsam die Zukunft der Lebens- und Arbeitswelt von morgen zu gestalten. Mit Innovationsformaten wie "Die Zukunftsgestalter" und Innovationssprints begeistert er junge und ältere Menschen für das Miteinander zwischen Generationen, um gemeinsam demografischen Wandel zu gestalten und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Regionen zu sichern. In seiner Heimat betreibt er die preisgekrönte Gründervilla - Coworkingspace und Innovationsnetzwerk - als Heimat und Bühne für Menschen mit Ideen und Tatendrang.Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Hurrelmannwurde 1944 geboren und studierte in Berkeley, Münster und Freiburg. Er ist Sozialwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Jugend-, Bildungs- und Gesundheitsforschung. Er wurde 1975 zum Professor an der Universität Essen ernannt und wechselte 1979 an die Universität Bielefeld. Seit 2009 arbeitet er als Senior Professor of Public Health and Education an der Hertie School of Governance in Berlin.Hurrelmann leitete mehrere Familien,- Kinder- und Jugendstudien, zuletzt zur Berufsorientierung von Jugendlichen und zum Finanzverhalten von jungen Erwachsenen. Er gehört seit 2002 dem Leitungsteam der Shell Jugendstudien an und begründete die World Vision Kinderstudien. Zudem hat er zahlreiche Lehrbücher in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht, darunter auf Deutsch "Einführung in die Sozialisationstheorie", "Lebensphase Jugend", "Kindheit heute" und Handbücher zur Sozialisations- und Gesundheitsforschung.Pressekontakt:Pressekontakt Studie Jugend in Deutschland - Sommer 2022:Ulrike Propach Kommunikationsmanagementulrike@propach.biz +49 178 4155391Gesamtes Team in einer E-Mailadresse erreichbar:pressekonferenz@propach.bizInhaltliche Anfragen Studie Jugend in Deutschland - Sommer 2022 :Simon Schnetzer mail@simon-schnetzer.comOriginal-Content von: Simon Schnetzer / Studie Junge Deutsche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150777/5205478