Tembo Gold Corp. gab gestern den Abschluss einer Vereinbarung mit Barrick Gold Corp. bekannt. Demnach wird Bulyanhulu Gold Mine Limited, eine Tochtergesellschaft von Barrick, von Tembo für 6 Mio. $ sechs Lizenzen in der Nähe von Barricks Mine Bulyanhulu erwerben. Gleichzeitig erwirbt Bulyanhulu im Rahmen einer Privatplatzierung 5.518.764 Stammaktien von Tembo zu einem Preis von 0,27 C$ pro Stammaktie, was einer Proforma-Beteiligung von 5,5% entspricht.



Darüber hinaus verpflichtet sich Barrick durch den Erwerb der Lizenzen, in den nächsten vier Jahren mindestens 9 Mio. $ in die Exploration der erworbenen Liegenschaften zu investieren. Für den Fall, dass Barrick bei seinen Explorationsbemühungen erfolgreich ist, hat Tembo Anspruch auf zusätzliche Zahlungen, die auf der Grundlage der dann identifizierten Ressourcen in den Kategorien "abgeleitet", "angezeigt" und "gemessen" berechnet werden. Im günstigsten Fall für Tembo könnte sich die Zahlung auf 45.000.000 $ belaufen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

