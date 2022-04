Original-Research: ad pepper media International N.V. - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.04.2022

Kursziel: 6,40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Schwacher Jahresauftakt



ad pepper hat vergangenen Freitag schwache vorläufige Q1-Zahlen berichtet und einen durchwachsenen Ausblick auf das zweite Quartal gegeben.

Deutlicher Umsatz- und Ergebnisrückgang im Jahresauftaktquartal: In Q1 ging der Erlös auf Konzernebene spürbar um 14,7% yoy auf 5,9 Mio. Euro zurück und lag damit auch unter unserer Erwartung (MONe: 7,0 Mio. Euro). Mit Blick auf die Segmente wird deutlich, dass lediglich die Full-Service-Agentur ad agents mit +9,2% yoy auf ein Niveau von 1,9 Mio. Euro wuchs. Die auf Lead-Generierung spezialisierte Agentur ad pepper media verzeichnete dagegen einen starken Rückgang i.H.v. 42,1% yoy auf 0,7 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies auf den in Q1/21 erfolgten Verlust eines Großkunden, der jedoch nach Unternehmensangaben im Januar und Februar des Vorjahres noch Werbekampagnen buchte und erst ab März ausfiel. Darüber hinaus reduzierten mehrere Kunden aus dem Bereich Automotive ihre Marketing-Budgets, da durch Lieferengpässe (u.a. Chipmangel) die Verfügbarkeit von Fahrzeugen weiterhin sehr eingeschränkt ist und somit Werbemaßnahmen temporär reduziert wurden. Im größten Segment Webgains (55% v. Gesamtumsatz) sanken die Erlöse für uns überraschend um 16,9% yoy auf 3,2 Mio. Euro. Hintergrund hiervon ist vor allem ein schwaches Geschäft in UK, wo die frühzeitigen Lockerungen des öffentlichen Lebens dazu führten, dass wieder deutlich mehr Menschen stationär eingekauft haben. So ging dort beispielsweise der Online-Anteil der Handelsumsätze im März von 34% im Vorjahr auf nun 26% deutlich zurück.



Die insgesamt schwache Entwicklung der Top-Line wird auch auf Ergebnisebene deutlich. Das EBITDA reduzierte sich demnach signifikant auf 0,0 Mio. Euro (Vj.: 1,3 Mio. Euro). Zurückzuführen ist dies neben dem Umsatzrückgang auch auf den im Vorjahr erfolgten Personalaufbau, der nun zu einer entsprechend höheren Aufwandsquote führt.



Ausblick auf Q2 signalisiert Normalisierung: Für das zweite Quartal erwartet der Vorstand einen Schritt in Richtung Normalisierung des Buchungs- und Online-Konsumverhaltens. Folglich geht er zumindest von einem Umsatzniveau zwischen 6,3 und 6,5 Mio. Euro aus (Vj.: 6,5 Mio. Euro). Wir haben infolge der unter unseren Erwartungen liegenden Entwicklung in Q1 sowie des verhaltenen Ausblicks auf Q2 unsere Schätzungen reduziert. Konkret prognostizieren wir in Q2 im Segment ad pepper media einen weiteren Rückgang i.H.v. 10,7% yoy auf 0,8 Mio. Euro, da v.a. die Automotive-Kunden nach wie vor ihre Budgets reduzieren dürften. Der Umsatz von Webgains dürfte aufgrund der eingetrübten Konsumstimmung um 2,8% yoy auf 3,6 Mio. Euro sinken. ad agents hingegen sollte weiterhin wachsen (+11,0% yoy auf 2,1 Mio. Euro). Insgesamt rechnen wir somit mit Erlösen am oberen Ende der avisierten Bandbreite (+0,1% yoy auf 6,5 Mio. Euro). In H2 dürfte ad pepper dann wieder Wachstumsraten im niedrig zweistelligen Prozentbereich erzielen.



Fazit: Die schwachen vorläufigen Q1-Zahlen sowie der verhaltene Ausblick auf Q2 verdeutlichen das kurzfristig ungünstige Marktumfeld für ad pepper. Da wir mittel- und langfristig weiterhin vom Investment Case überzeugt sind, bestätigen wir dennoch die Kaufempfehlung. Das neue Kursziel lautet 6,40 Euro (zuvor: 6,90 Euro).







Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

