Unterföhring (ots) -Unterföhring, 26. April 2022 - Nach der erfolgreichen ersten Staffel kehrt Resident Alien mit der perfekten Mischung aus Komödie, Drama und Science-Fiction für eine zweite Staffel zurück. Staffel zwei startet als deutsche TV-Premiere ab dem 28. April 2022 um 20.15 Uhr auf SYFY mit einer neuen Folge pro Woche. Alle Folgen sind im Anschluss auch auf Abruf verfügbar.Resident Alien dreht sich um den Außerirdischen Harry (Alan Tudyk), dessen geheime Mission es ist, alle Menschen auf der Erde zu töten. In der Gestalt des Arztes Dr. Vanderspeigle befindet er sich im beschaulichen Ort Patience, dessen verschrobene Bewohner ihm zur zweiten Staffel allmählich ans Herz gewachsen sind. Auf seiner neuen Mission, die Menschen auf der Erde zu beschützen, kämpft Harry darum, an seiner außerirdischen Identität festzuhalten, während seine menschlichen Gefühle von Tag zu Tag stärker werden. Eine neue Spur führt Harry und Asta (Sara Tomko) bis nach New York City, wo Harry auf jemanden trifft, den er seine Familie nennen kann. In Patience kommen Sheriff Mike (Corey Reynolds) und Deputy Liv (Elizabeth Bowen) der Lösung des Rätsels um den Mord an Stadtarzt Sam Hodges immer näher. Schaffen sie es endlich, das Mysterium um den Mord aufzuklären?Als Hauptdarsteller kehren Alan Tudyk ("Deadpool 2") als Außerirdischer Harry und Sara Tomko ("Sneaky Pete", "Once Upon A Time") als Asta Twelvetrees in ihren Rollen zurück. In den weiteren Rollen sind weiterhin Corey Reynolds ("The Closer") als Sheriff Mike Thompson, Alice Wetterlund ("Silicon Valley") als D'Arcy Bloom, Levi Fiehler ("Mars") als Bürgermeister Ben Hawthorn und Judah Prehn ("Let's Dive In") als Max Hawthorne zu sehen.Resident Alien Staffel zweistammt von UCP, einer Abteilung der Universal Studio Group, in Kooperation mit Amblin TV und Dark Horse Entertainment, basierend auf dem gleichnamigen Comic im Verlag von Dark Horse Comics, und wurde von Executive Producer Chris Sheridan ("Family Guy") als TV-Serie adaptiert. Mike Richardson ("Hellboy") und Keith Goldberg ("The Legend of Tarzan") von Dark Horse Entertainment ("The Umbrella Academy"), Justin Falvey ("The Americans") und Darryl Frank ("The Americans") von Amblin TV, Robert Duncan McNeill ("The Gifted"), Christian Taylor ("Star Wars: The Clone Wars") und Nastaran Dibai ("Dear White People") sind ebenfalls Executive Producer.SendehinweisSYFY zeigt die zweite Staffel Resident Alien als deutsche TV-Premiere ab dem 28. April 2022 immer donnerstags um 20.15 Uhr. Alle Folgen sind nach Ausstrahlung auch auf Abruf verfügbar.