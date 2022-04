Positive Aussagen der Konzernspitze haben am Dienstag den Papieren von Bayer geholfen. Mit plus 1,4 Prozent auf 65,36 Euro belegten sie einen der vorderen Plätze im erholten Leitindex Dax. Laut Bayer-Vorstandschef Werner Baumann startete der Agrarchemie- und Pharmakonzern trotz aller Unsicherheiten in der Welt sehr erfolgreich ins Jahr. Die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht Bayer am 10. Mai.

