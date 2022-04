Das Münchner Health-Tech-Unternehmen Wellster bringt eine neue digitale Gesundheitsplattform für Frauen an den Start. Ihr Name: Mysummer. Wellster gehört zu den bestfinanzierten Gesundheits-Startups in Europa. Erst im Januar 2022 hatte das Health-Tech-Startup seine Series-B-Finanzierungsrunde um 20 Millionen US-Dollar auf insgesamt 60 Millionen Dollar erweitert und angekündigt, einen neuen Service für Frauen als Pendant zu ihrer männlich ausgerichteten Marke Spring zu schaffen. Nun ist es so weit: Am heutigen 26. April geht ...

