Nicht jeder Kunde lohnt sich für die Commerzbank und zumindest nach Ansicht des Unternehmens selbst gibt es viele Geschäftsbeziehungen, die für beide Seiten keinen Vorteil bringen. In Hamburg scheinen davon eine ganze Menge zu existieren, denn mit einer solchen Argumenation beendete das Frankfurter Geldhaus in der Hansestadt wohl die Verträge von rund 25.000 Kunden.Das entnahm das Portal "24hamburg.de" dem Jahresbericht des Konzerns. Die Commerzbank (DE000CBK1001) selbst spricht dabei von einer Kostenbereinigung und davon, dass in Zukunft nicht mehr ...

