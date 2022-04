Google hat noch immer den Ruf der besten Suchmaschine im Web. Aber ist der Vorsprung vor der Konkurrenz wirklich noch so groß? Ein Selbstversuch. Beruflich habe ich über die Jahre immer wieder über alle möglichen Google-Alternativen geschrieben, sie geprüft und getestet. Am Ende bin ich auf meinen Browsern aber immer wieder zu Google zurückgekehrt. Weil ich dort schlicht am häufigsten das gefunden habe, wonach ich gesucht hatte - auch wenn ich mir eine datenschutzfreundlichere Alternative gewünscht hätte. Gefühlt hat die Suchqualität des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...