Deutsche Telekom: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Wie die meisten anderen im DAX enthaltenen Aktien konnte sich auch die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508deutlich von den Tiefstständen von Anfang März bei 14,47 Euro nach oben hin absetzen. Im Verlauf des April 2022 notierte die Aktie schwankungsfreudig zwischen 16,71 und 17,78 Euro.

In der Erwartung solider Quartalszahlen bestätigte das Analysehaus Jefferies & Company mit einem Kursziel von 21,30 Euro ihre Kaufempfehlung für die T-Aktie. Kann sich die Aktie auf dem Weg zu diesem Kursziel in den nächsten Wochen zumindest auf 18,20 Euro steigern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 17,50 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis bei 17,50 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 1, ISIN: DE000MA3N192, wurde beim Aktienkurs von 17,44 Euro mit 0,59 - 0,60 Euro gehandelt.

Gelingt der Deutsche Telekom-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 18,20 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,85 Euro (+42 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 16,862 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 16,862 Euro, BV 1, ISIN: DE000HG2MRM4, wurde beim Aktienkurs von 17,44 Euro mit 0,60 - 0,61 Euro taxiert.

Legt die Deutsche Telekom-Aktie auf 18,20 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,33 Euro (+118 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 16,54 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 16,54 Euro, BV 1, ISIN: DE000SH6D4Z1, wurde beim Aktienkurs von 17,44 Euro mit 0,95 - 0,96 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 18,20 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,66 Euro (+73 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de