Die UBS präsentierte mit ihren heute veröffentlichten Quartalszahlen das beste Ergebnis seit 2007. Trotz wirtschaftlicher Belastungen steigerte die Schweizer Großbank den Gewinn dank erfolgreicher Geschäfte in der Vermögensverwaltung. Gleichzeitig konnten die Risiken in Russland weiter gesenkt werden. Die Daten kommen am Markt gut an.Der Gewinn schoss um gute 17 Prozent in die Höhe und lag bei etwa 2,1 Millionen Euro. Analysten hatten lediglich mit einem Überschuss von 1,8 Milliarden Dollar gerechnet. ...

