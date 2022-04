HONGKONG (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD hat einen weiteren Auftrag für zahlreiche Elektrobusse gemeldet und emissionsfreie Busse in die Freihandelszone Hongkong geliefert. Die BYD Company Ltd. (SIN: CNE100000296) hat an den Busbetreiber Kowloon Motor Bus Co. Ltd. (KMB) insgesamt...

Den vollständigen Artikel lesen ...