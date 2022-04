Angestellte eines Apple-Stores in Atlanta versuchen, die erste Apple-Gewerkschaft in den USA zu etablieren. Mit berühmt-berüchtigtem Rechtsbeistand von Littler Mendelson will Apple diese Bemühungen im Keim ersticken. Die Anti-Gewerkschafts-Kanzlei vertritt auch Starbucks und McDonald's. Es braut sich etwas zusammen in den USA. Nachdem sich in den vergangenen Monaten bereits Mitarbeiter:innen bei Amazon und Starbucks für die Gründung einer Gewerkschaft eingesetzt haben, folgt nun eine Angestelltenbewegung bei Apple. Um das zu verhindern, setzt Apple auf die Anwaltskanzlei Littler Mendelson, die bereits McDonald's in der Vergangenheit geholfen hat, einen ähnlichen Fall ...

