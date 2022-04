Bonn (www.anleihencheck.de) - Infolge der Omikron-bedingt erlahmten Wirtschaftserholung im 1. Quartal in Japan könnte die Arbeitslosenquote im März leicht auf 2,8% bzw. 0,4 Prozentpunkte über das Vorkrisenniveau gestiegen sein, so die Analysten von Postbank Research.Damit dürfte der vom Arbeitsmarkt ausgehende Inflationsdruck weiterhin gering bleiben. Die BoJ habe jüngst betont, dass die Inflation, die im Laufe der kommenden Monate gar die Marke von 2% knacken dürfte, nicht nachhaltig sei und sich aus temporäreren Energie- und Lebensmittelpreissteigerungen zusammensetze. Eine Abkehr von der expansiven Geldpolitik bedürfe aber nachhaltig höherer Teuerungsraten, was durch Lohnwachstum erzielt werden könne. ...

