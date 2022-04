Nicht erst seit seinem Sieg beim Jungmakler Award floriert das Unternehmen des Honorarberaters Ingo Schröder. Ingo ist auch Podcaster. Mittlerweile ist er mit seiner eigenen Sendung "How I met my money" am Start. Wie er das Thema Altersvorsorge für seine Kunden anpackt, verrät er im Interview. Interview mit Ingo Schröder, Geschäftsführer bei maiwerk Finanzpartner Hi, Ingo. Was ist deiner Ansicht nach der Unterschied zwischen Vermögensaufbau und Altersvorsorge?An sich gibt es keinen. Altersvorsorge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...