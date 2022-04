Der norwegische Hersteller Podbike bringt sein Frikar, ein E-Bike mit vier Rädern und Plexiglashaube, jetzt auch in Deutschland auf den Markt. Der Auto-Fahrrad-Mix kostet in der Plus-Variante über 8.000 Euro - dafür ist ein Teppich drin. Ein Jahr später als geplant kommt das Podbike Frikar nach Norwegen auch in Deutschland auf den Markt. Das E-Bike, das über vier Räder und eine geschlossene Haube aus Plexiglas - inklusive Scheibenwischer - verfügt, kann schon seit einiger Zeit vorbestellt werden. Jetzt soll die Produktion des Vierrads beginnen. Obwohl der Hersteller aus dem norwegischen Stavanger stammt, wird das Frikar in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...