Deutsche Börse mit Prognoseerhöhung

Werbung



Das Unternehmen steigert seine Umsätze und Gewinne deutlich. Außerdem: Am Mittwoch wirft Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse, beim HSBC Daily Trading Live einen Blick auf die aktuelle Marktsituation.



Der Betreiber der Frankfurter Wertpapierbörse gewährte am Montagabend Einblicke in die Zahlen des abgelaufenen ersten Quartals des Geschäftsjahres 2022. Während der Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Viertel auf etwa eine Milliarde Euro gesteigert wurde, erhöhte sich das Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal um 32 Prozent auf 687 Millionen Euro. Gründe hierfür seien laut Management vor allem die Marktturbulenzen der vergangenen Monate im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt. Das Management prognostiziert, das laufende Geschäftsjahr erfolgreicher abzuschließen, als zuvor erwartet und rechnet mit Umsatzerlösen in Höhe von mehr als 3,8 Milliarden Euro und einem EBITDA von rund 2,2 Milliarden Euro.





Pünktlich zum Börsenstart laden wir Sie am Mittwoch, 27.4.2022, zum Daily Trading Live ein. Im Live-Modus wirft Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse, einen Blick auf die aktuell wichtigsten Charts, Formationen und Konstellationen. Verfolgen Sie, wie die Lage an den Finanzmärkten aus technischer Sicht aussieht.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?