München (www.anleihencheck.de) - Die FED dürfte ihre Leitzinsen in den kommenden Monaten stärker anheben als zu Beginn des Jahres gedacht, so Robin Beugels, Leiter Investment Management von Merck Finck a Quintet Private Bank.Die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank würden mit einer Erhöhung um 50 Basispunkte bereits bei der nächsten Sitzung im Mai rechnen. Zudem würden sie erwarten, dass auch die EZB und die Bank of England in diesem Jahr mit Leitzinserhöhungen beginnen beziehungsweise diese fortsetzen würden, auch wenn sie die Zinssätze weiterhin auf einem niedrigen Niveau halten würden. Sollten sich Wachstum und Inflation abschwächen, werde die geldpolitische Straffung in späteren Jahresverlauf allerdings behutsamer ausfallen. Davon würden die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank gegenwärtig ausgehen. Zumindest eine Rezession, die durch eine zu aggressive Straffung ausgelöst werden könnte, ließe sich dadurch wohl vermeiden. Insgesamt würden die Risiken einer Rezession für Europa höher als für die USA bleiben. ...

