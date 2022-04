Schaffhausen/Thayngen (ots) -Die Schweizer Unternehmenszentrale von Unilever - Heimat beliebter Marken wie Knorr, Dove, Lusso und Omo - ist vor Kurzem in ihren neuen Standort in Schaffhausen eingezogen. Für die Mitarbeitenden hiess es nach monatelangem Arbeiten von zuhause: "Back home - to the office". Am topmodernen Standort Schaffhausen arbeiten rund 270 Menschen aus 40 Nationen sowohl aus globalen Unilever-Teams als auch aus lokalen Funktionen zusammen - ein multikulturelles Arbeitsumfeld, das viel Energie versprüht.Nur eine gute halbe Stunde von der Zürcher Innenstadt entfernt und bestens angebunden, schafft Unilever eine völlig neue, attraktive Arbeitswelt und macht sich damit fit für die Zukunft. Denn mit dem neuen Standort geht Unilever auch neue Wege und setzt auf ein sogenanntes hybrides Arbeitsmodell. Das bedeutet, Mitarbeitende wählen ihren Arbeitsort nach ihren Bedürfnissen und können von zu Hause, von unterwegs oder in den neu gestalteten Büroflächen arbeiten. Ziel ist eine Balance von 40 % Büro- und 60 % Remote-Arbeit."Mit dem neuen Arbeitsmodell und dem attraktiven Arbeitsumfeld in Schaffhausen gelingt Unilever ein weiterer Schritt in eine noch modernere Arbeitswelt. Unilever hat sich mit den Themen Diversity, Inklusion und Agilität bereits einen Namen als moderner Arbeitgeber in der Schweiz gemacht. Das hybride Arbeitsmodell setzt nochmals neue Massstäbe und bietet den Mitarbeitenden die grösstmögliche Flexibilität für ihren Arbeitsalltag", freut sich Thierry Mousseigne, General Manager von Unilever in der Schweiz.Mitarbeitende gestalten ihren neuen Arbeitsort selbstDas Besondere an diesem Projekt: Die Mitarbeitenden haben die Gestaltung ihrer neuen Arbeitswelt selbst in die Hand genommen. Der gewählte partizipative Ansatz hat direkt oder indirekt alle Kolleginnen und Kollegen mit einbezogen. Über 40 Mitarbeitende haben sich in den verschiedensten agilen Projektgruppen engagiert. Damit ist die neue Arbeitswelt von Unilever so gestaltet, dass sie voll auf die Ansprüche und Bedürfnisse der Mitarbeitenden ausgerichtet ist. Das Ergebnis ist ein vielfältiges Bürokonzept mit Orten für Begegnung, Austausch und Team-Work genauso wie für Konzentration, Kreativität und Inspiration.Bisher waren nur die globalen Funktionen des Unternehmens am Standort Schaffhausen tätig. Mit dem Umzug des lokalen Geschäfts von Thayngen nach Schaffhausen arbeiten nun die Landesgesellschaft sowie Mitarbeitende internationaler Bereiche unter einem Dach. In Thayngen werden weiterhin so gut wie alle Knorr-Produkte für den Schweizer Detailhandel produziert. Die durch den Umzug der Landesgesellschaft frei werdenden Flächen sollen zu einem Foods-Competence-Center umgebaut und für externe Interessenten geöffnet werden.Über UnileverUnilever ist ein international führender Konsumgüterhersteller. Das Unternehmen vertreibt in über 190 Ländern Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Waschmittel und Haushaltsreiniger, die jeden Tag von rund 3,4 Milliarden Konsument*innen genutzt werden. Unilever beschäftigt weltweit über 148.000 Mitarbeitende und erzielte 2021 einen Umsatz von 52,4 Milliarden Euro. Zu Unilever gehören einige der weltweit bekanntesten und beliebtesten Marken wie Knorr, Magnum, Dove, Axe, Rexona, Coral, Lusso, The Vegetarian Butcher und Ben & Jerry's.Unsere Vision ist es, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Sustainable Business zu sein. Wir wollen zeigen, dass wir mit unserem von Purpose geleiteten, zukunftsfähigen Geschäftsmodell herausragende Ergebnisse erzielen. Dabei blicken wir auf eine lange Tradition als fortschrittliches, verantwortungsvolles Unternehmen zurück. Bereits unser Gründer William Lever brachte vor mehr als 100 Jahren mit Sunlight Soap die weltweit erste Marke mit einem Purpose auf den Markt.Unsere Strategie, der Unilever-Kompass, gibt uns den Weg vor, um herausragende Leistungen zu erbringen und ein nachhaltiges sowie verantwortungsvolles Wachstum zu erzielen. Gleichzeitig wollen wir- die Gesundheit des Planeten verbessern,- die Gesundheit, das Selbstbewusstsein und das Wohlbefinden der Menschen steigern und- zu einer gerechteren und inklusiveren Welt beitragen.Auch wenn es noch viel zu tun gibt, sind wir stolz darauf, dass wir 2021 im Dow Jones Sustainability Index erneut als Branchenführer ausgezeichnet wurden und bereits zum elften Mal in Folge aus der Globescan/SustainAbility Sustainability Leaders Survey als bestplatziertes Unternehmen hervor gingen.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.unilever.com und www.unilever.chPressekontakt:Nadja KleszczCommuications Manager Unilever DACHE-Mail: Mediarelations.ch@unilever.comOriginal-Content von: Unilever Schweiz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014711/100888340