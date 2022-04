DGAP-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

tick Trading Software AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und Ausgabe von Gratisaktien



26.04.2022 / 13:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News

tick Trading Software AG Düsseldorf, den 26.04.2022

Die ordentliche Hauptversammlung der tick Trading Software AG, Düsseldorf (ISIN DE000A0LA304, Symbol: TBX) ("Gesellschaft"), hat am 7. April 2022 u.a. beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.006.500,00 auf EUR 2.013.000,00 durch Ausgabe von 1.006.500 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien (sog. "Gratisaktien" bzw. Berichtigungsaktie) aus Gesellschaftsmitteln zu erhöhen. Die entsprechende Satzungsänderung wurde am 14. April 2022 in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf eingetragen. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr EUR 2.013.000,00 und ist eingeteilt in 2.013.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie. Das Grundkapital und die Aktienanzahl wurden durch die Kapitalerhöhung somit verdoppelt. Die Aktionäre der Gesellschaft erhalten für jede von ihnen gehaltene Stückaktie kostenfrei eine Gratisaktie mit unveränderter Wertpapierkennnummer (ISIN DE000A0LA304 / WKN A0LA30). Die Gratisaktien sind ab dem 1. Oktober 2021 gewinnberechtigt. Die Aktionäre erhalten ihre Gratisaktien mittels Depotgutschrift und brauchen nichts zu veranlassen. Letzter Handelstag vor der technischen Umsetzung der Kapitalerhöhung ist der 26. April 2022. Noch nicht ausgeführte Börsenaufträge erlöschen mit Ablauf dieses Tages. Die Aktien der Gesellschaft notieren ab dem 27. April 2022 "ex Berichtigungsaktien". Am 28. April 2022 (sog. "Record Date") werden die Aktionäre identifiziert, die berechtigt sind, Gratisaktien zu erhalten. Aktionäre, die an diesem Tag nach Börsenschluss Inhaber von Aktien der Gesellschaft sind, erhalten am 29. April 2022 durch die depotführenden Institute und die Clearstream Banking AG auf jede bestehende Aktie automatisch eine Gratisaktie in ihre Depots eingebucht. Eine erwartete Folge der verdoppelten Anzahl an Aktien der Gesellschaft ist eine entsprechende Anpassung des Börsenkurses. Von der Kapitalerhöhung erwartet sich die Gesellschaft eine noch höhere Attraktivität ihrer Aktie und eine steigende Liquidität im Börsenhandel.



Für häufig gestellte Fragen zur Kapitalerhöhung verweisen wir auf unsere FAQs (Frequently Asked Questions) zur Kapitalerhöhung unter https://www.tick-ts.de/de/hauptversammlung.html.



Über die tick Trading Software AG

Mit der Gründung der tick Trading Software AG im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner †, Matthias Hocke, Ingo Hillen und die sino AG die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens.



Kontakt: Roy Opitz/Sören Ploschke (Investor Relations)

IR@tick-TS.de



tick Trading Software AG

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

Tel: +49 (0)211 781767-0

Fax: +49 (0)211 781767-29

26.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de