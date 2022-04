Im Schatten der opulenten Nachrichtenlage der letzten Tage hat Putin am Wochenende seine neuen Kriegsziele kommunizieren lassen. Im Rauschen des Blätterwaldes um die französische Präsidentschaftswahl, die Zinspläne der FED und den neuen Corona-Lockdowns in China sind die Ankündigungen etwas untergegangen. In den Plänen spielen Cherson, die westliche Schwarzmeerküste mit Odessa und Transnistrien wichtige Rollen. Was in welcher Reihenfolge avisiert ist, wurde von Generalmajor R. Minnekajew verkündet. Das lässt einerseits nichts Gutes für die genannten Gebiete erahnen, lässt aber andererseits auch Spielraum für eine Volte zum Tag des Sieges am 9. Mai in Russland. Wer sich für die Details interessiert, findet im Bernecker Börsenkompass bei unserem Partner Finanzen100 eine kompakte, aber genaue Erläuterung mit exklusivem Kartenmaterial. Titel des Artikels: Das sind Putins neue Ziele.



Jens Brahm Bernecker Börsenkompass

