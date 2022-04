Die Valneva-Aktie (WKN: A0MVJZ) hat es am Montag (25.04.2022) einmal mehr hart getroffen. Im Laufe des Tages ist der Aktienkurs über 15 % eingeknickt. Der Grund dafür war eine Verlängerung des Zulassungsprozesses für seinen COVID-19-Impfstoff VLA2001. Ursprünglich hatte Valneva gehofft, noch im April die Zulassung für VLA2001 zu bekommen. Diese Hoffnung hat sich am Montag aber in Luft aufgelöst. Denn die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat das Unternehmen gebeten, weitere Informationen zur ...

