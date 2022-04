Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Chinas BIP-Wachstum stieg im Jahresvergleich von +4% im vierten Quartal 2021 auf +4,8% im ersten Quartal 2022 (Quelle: Bloomberg), so Gilles Seurat, Fixed Income und Cross Asset Portfolio Manager, La Française AM.Die Prognosen für Ende 2022 seien jedoch deutlich düsterer, vor allem wegen der zunehmenden Corona-Fälle, die in den letzten zwei Monaten von einigen wenigen auf fast 25.000 Fälle pro Tag gestiegen seien. In Reaktion darauf verfolge die chinesische Regierung weiterhin ihre Null-Covid-Strategie und habe neue Lockdowns verhängt. Zur Verdeutlichung: Nomura schätze, dass ca. 356,5 Millionen Chinesen, die 25,3% der Bevölkerung und 38,4% des chinesischen BIP ausmachen würden, im Lockdown seien. Infolgedessen seien die Mobilitätsindikatoren im Durchschnitt um 50% gesunken, wobei der Rückgang in Shanghai, wo die Lockdown-Maßnahmen am strengsten seien, wesentlich stärker ausfalle. (Quelle: Baidu, Stand: 17.04.2022) ...

