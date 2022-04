Original-Research: Knaus Tabbert AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Knaus Tabbert AG

Unternehmen: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 26.04.2022

Kursziel: EUR87,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 95,00 auf EUR 87,00.

Zusammenfassung:

Der Jahresbericht bestätigte die vorläufigen Ergebnisse. Der Nettoertrag belief sich auf EUR26 Mio., und das Management wird der Hauptversammlung eine Dividende von EUR1,50 / Aktie vorschlagen, was etwa 60% des Nettoergebnisses entspricht. Das Unternehmen beendete das Jahr mit einem Rekordauftragsbestand in Höhe von EUR1,3 Mrd. und optimiert nun die Einkaufsstrategie für Chassis. Beides sollte positiv auf den Umsatz und die Gewinnmargen im Jahr 2022 auswirken, vorausgesetzt, dass die Wirtschaft nicht von makroökonomischen Problemen überrollt wird. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Knaus Tabbert bei, setzen unser Kursziel jedoch auf EUR87 (zuvor: EUR95) herab, nachdem wir unsere WACC-Schätzung angepasst haben, um die erhöhten makroökonomischen Risiken und den steigenden Zinssatz für risikolose Anleihen zu berücksichtigen.



First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 95.00 to EUR 87.00.

Abstract:

Full year reporting confirmed preliminary results. Net income totalled EUR26m, and management will propose a EUR1.5 per share dividend to the AGM, equal to ~60% of the bottom line. The company exited the year with a record EUR1.3bn order backlog and is optimising its chassis purchasing strategy. This is expected to have favourable effects on the 2022 topline and margins, assuming macro issues do not run rampant through the economy. We remain Buy-rated on Knaus Tabbert, but our price target moves to EUR87 (old: EUR95) after adjusting our WACC estimate to account for increased macroeconomic risks and rising bond yields.



