Wien (www.fondscheck.de) - Die Wahl des passenden Fonds ist alles andere als einfach, so die Experten von "FONDS professionell".Alex Illingworth vom britischen Investmenthaus Artemis berichte, was Privatanleger in diesem Punkt von institutionellen Investoren lernen könnten.Weltweit investierende Aktienfonds seien bei Anlegern gefragt - kein Wunder, biete ein gut gemanagtes globales Portfolio doch eine ordentliche geografische Diversifikation. Doch welcher Fonds sei der richtige? Diese Frage sei nicht leicht zu beantworten, weder für Anlageberater noch für Privatanleger. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...