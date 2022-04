München (ots) -Neuzugang bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte": Die Neurochirurgin Dr. Alica Lipp (gespielt von Kassandra Wedel) verstärkt das Ärzteteam des Johannes-Thal-Klinikums. Voraussichtlich ab dem 9. Juni 2022 (Folge "Durchatmen") erleben die Zuschauer:innen die gehörlose Ärztin in einer wiederkehrenden Rolle bei den "Jungen Ärzten" (donnerstags um 18:50 Uhr im Ersten). Für eine komplizierte und riskante OP lässt Dr. Matteo Moreau (Mike Adler) Dr. Alica Lipp als Spezialistin einfliegen. Das Ärzteteam ist so beeindruckt von ihrer Arbeit, dass Chefärztin Prof. Dr. Karin Patzelt (Marijam Agischewa) ihr eine Stelle als Oberärztin am Johannes-Thal-Klinikum anbietet - eine spannende Zeit beginnt.Kassandra Wedel freut sich über ihre wiederkehrende Episodenrolle und deren Bedeutung: "Es braucht mehr Taube* diverse Charaktere im TV und meine Rolle ist ein Anfang dafür, denn auch Dr. Lipp wird es nicht allen recht machen können und kann nie für alle Gehörlosen stehen." Für Kassandra Wedel ist die Folge "Durchatmen" bereits der zweite Auftritt in der ARD-Weekly. Ihr Debüt bei den "Jungen Ärzten" hatte die gehörlose Schauspielerin ("Käthe und ich", "Tatort: Totenstille") und preisgekrönte Tänzerin ("Deutschland tanzt") in einer Gastrolle am 3. März 2022 in der Folge "Überwindung". Mit Kassandra Wedel gehört erstmalig eine gehörlose Schauspielerin zum erweiterten Ensemble der "Jungen Ärzte".Frank Beckmann (NDR), ARD-Koordinator Vorabendprogramm: "Es ist unser Anliegen, die Vielfalt der Gesellschaft abzubilden. Insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen müssen auch in den fiktionalen Angeboten eine größere Rolle spielen. Daher freue ich mich sehr, dass wir Kassandra Wedel für die 'Jungen Ärzte' gewinnen konnten.""In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzenten sind Sven Sund und Marc Minneker. Die Redaktionsleitung hat Johanna Kraus (MDR), die Redaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR).Weiterhin in den Hauptrollen zu sehen sind Mike Adler, Sanam Afrashteh, Elisa Agbaglah, Christian Beermann, Philipp Danne, Horst Günter Marx, Mirka Pigulla, Stefan Ruppe, Viktoria Stadler, Milena Straube und Lion Wasczyk. Regelmäßig zu Gast im Johannes-Thal-Klinikum sind Darstelle:innen aus "In aller Freundschaft" wie Andrea Kathrin Loewig, Bernhard Bettermann, Arzu Bazman, Thomas Rühmann, Udo Schenk oder Thomas Koch.*Wenn sich eine Person als Teil der Gebärdensprachgemeinschaft sieht oder sich mit ihr identifiziert, wird Taub groß geschrieben. Ist eine Person nur akkustisch taub und lehnt die Taubheit ab, schreibt man taub klein - eine Schreibweise, die sich vom amerikanischen Deafhood (englisch für "taub sein") ableitet.www.daserste.de/diejungenaerztewww.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/558944-867, E-Mail: burchard.roever@ard.deplanpunkt: PR, Petra Grete Schmidt, Julia Radonjic,Tel. 0221/9125570, E-Mail: post@planpunkt.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5206142