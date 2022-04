Mainz (ots) -Achtung. Bitte geänderten Programmhinweis beachten.Donnerstag, 28. April 2022, 00:45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert"Downton Abbey II: Eine neue Ära" spaltet die Filmgorillas: Steven Gätjen ist einfach nur hingerissen, Silke Schröckert zieht erstaunt die Augenbrauen nach oben. Wer kann mehr überzeugen?Anschließend geht es um einen Film, zwei Perspektiven und vier verschiedene Meinungen, wenn die Filmgorillas - aufgeteilt in ein männliches und ein weibliches Team - die Romanverfilmung "American Psycho" von 2000 anhand besonderer Schlagworte diskutieren.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Achtung. Bitte geänderten Programmhinweis beachten.Sonntag, 15. Mai 2022, 09:03 Uhr37°LebenHandwerk statt StudiumNach dem Abitur eine Ausbildung zu machen, statt zu studieren, klingt für viele wenig attraktiv. Dabei sind die Entwicklungschancen gerade in den Handwerksberufen vergleichsweise gut.Lara-Fabienne etwa hat ihren Traumberuf gefunden. Als Bäckergesellin und Konditorin erfüllt sie es, zu sehen, wie Kundinnen und Kunden ihre Produkte und ihre Arbeit schätzen. Die Tradition des Handwerks liegt ihr sehr am Herzen.Deshalb möchte Lara-Fabienne ihr handwerkliches Können nicht nur verfeinern, sondern auch erweitern und ihre Komfortzone verlassen. Über den Tellerrand schauen, Inspiration bekommen, auch mal woanders arbeiten - das verspricht sich Bäckerin und Konditorin Lara-Fabienne bei ihrem von der Handwerkskammer vermittelten Auslands-Praktikum in einer renommierten Konditorei in Bruneck, Italien. Dort wird nicht nur ihr Handwerk auf die Probe gestellt, sondern auch ihre Sprachkenntnis. Auf Englisch zu kommunizieren ist eine Herausforderung für die 23-Jährige, dennoch findet sie langsam ihren Platz im neuen Betrieb. Sie fühlt sich inspiriert so viel Neues wie möglich zu lernen und nach Hause mitzunehmen: "Das ist kaum in Worte zufassen. Ein Auslandspraktikum ist Gold wert."Nach dem Abitur zu studieren - für Serdar Edem klang das erst mal plausibel. "Ich hab das Studium angefangen und mein Herz hat was ganz anderes gesagt, von Anfang an." Zwei Jahre hielt er durch, bis er mutig genug war, sein Studium abzubrechen und seiner Berufung zu folgen. Serdar startete nach einer Beratung bei der Handwerkskammer eine Ausbildung zum Metallbauer mit Fachrichtung Metallgestaltung. Von der Matrikelnummer zum Macher, für Serdar war das ein Schritt in ein neues Leben. Mittlerweile ist er selbstständig. Mit seinen ungewöhnlichen Kreationen hat er bereits diverse Design-Preise gewonnen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5206184