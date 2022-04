Mainz (ots) -Woche 17/22Mi., 27.4.21.45 heute journalBitte Änderung beachten:Moderation: Christian SieversBitte streichen: Marietta Slomka(Änderung bitte auch für Do., 28.4.2022 beachten.)Fr., 29.4.22.00 heute journalBitte Änderung beachten:Moderation: Bettina SchaustenBitte streichen: Marietta Slomka------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:23.30 aspekte (HD/UT)Facebook, Twitter & Co. zerschlagen?Wie stoppen wir Hass und Hetze im InternetModeration: Jo SchückDeutschland 2022Woche 18/22Sa., 30.4.22.45 heute journalBitte Änderung beachten:Moderation: Christian SieversBitte streichen: Marietta Slomka(Änderung bitte auch für So., 1.5.2022, 21.45 Uhr beachten.)So., 1.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:15.45 planet e.: Freche Sittiche (HD/UT)Grüne Invasion in unseren StädtenFilm von Herbert OstwaldDeutschland 2022Mo., 2.5.21.45 heute journalBitte Änderung beachten:Moderation: Bettina SchaustenBitte streichen: Christian Sievers(Änderung bitte auch für Di., 3.5.2022 beachten.)Woche 21/22Do., 26.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:13.00 Wer braucht noch die Kirche? (HD/UT)Diskussion vom Katholikentag mit Dunja HayaliDer Katholikentag 2022 in StuttgartPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5206198