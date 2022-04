Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der DAX habe im März 0,3% verloren. Der TECDAX habe sich um 2,05% erholt, SDAX und MDAX seien um 1,57% bzw. 2,70% gefallen. Die Hoffnung auf Fortschritte bei den Friedensverhandlungen im tragischen Ukraine-Krieg, die Freigabe von bis zu 180 Mio. Barrel aus den US-Ölreserven, die deutliche Korrektur des Brent-Ölpreises in Richtung 100 USD nach einem Sprung auf 140 USD pro Barrel, der robuste US-Arbeitsmarktbericht und das optimistische Wachstumsziel der chinesischen Regierung von 5,5% hätten die Aktienmärkte im März 2022 unterstützt. ...

