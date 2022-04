Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dringt auf einen deutlichen Schub für digitale Gesundheitsanwendungen mit konkreten Verbesserungen für Patienten und Mediziner. Positive Aussagen im Hinblick auf die Einführung der elektronischen Rezeptierung in Deutschland lassen die Aktien von Zur Rose und Shop Apotheke Europe prozentual zweistellig in die Höhe schnellen.Beim elektronischen Rezept könne es etwa nicht nur darum gehen, dass man künftig einen QR-Code in die Apotheke bringe, sagte Lauterbach ...

