Welche Titel aus dem MSCI World Index sind derzeit mindestens 20 Prozent von ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt? Bei welchen erwarten die meisten Analysten einen Kursanstieg von mindestens 20 Prozent? Ein Überblick.

CNBC-Finanzjournalisten suchten im MSCI World Index nach Werten, die mindestens 20 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch und mindestens zehn Prozent unter ihrem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten fünf Jahre liegen.



Folgende laut FactSet-Daten mit "Kaufen" bewertete Titel könnten in den nächsten zwölf Monaten einen Kursanstieg von mindestens 20 Prozent schaffen:



Technologie

Die zwei FAANG-Aktien Amazon und Alphabet werden derzeit mit etwa 20 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt. Analysten gehen laut FactSet, auf dessen Daten sich CNBC bezieht, von einem durchschnittlichen Aufwärtspotenzial von 29 Prozent beziehungsweise 31,1 Prozent aus.



Weitere empfohlene Aktien im Sektor Technologie sind Zoominfo sowie die Software-Giganten Adobe, Salesforce, Workday und Hubspot.



Chip-Aktien könnten trotz Lieferketten-Schwierigkeiten gute Chancen bieten: Nvidia, Infineon, Micron und Applied Materials.



Finanzmarkt

Bei den Finanzwerten sind Charles Schwab, Ally Financial, Synchrony Financial und Carlyle Group weit vorne.



In die Auswahl der globalen Aktien schafften es der Versicherer AIA Group, die japanische SoftBank, die französische BNP Paribas und die niederländische ING.



Automobilbranche

Die Aktien von General Motors und Volkswagen sind gegenüber ihrem 52-Wochen-Hoch um fast 40 Prozent gefallen. Doch die meisten Analysten sehen bei beiden ein deutliches Aufwärtspotenzial. Weitere Autoaktien auf der Liste: Mercedes-Benz, Volvo, Suzuki Motor und Stellantis.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

