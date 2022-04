General Motors will die Corvette elektrifizieren. Neben einer vollelektrischen Version sollen auch noch zwei weitere Varianten auf den Markt kommen. General Motors (GM) bringt nächstes Jahr eine Corvette mit elektrischen Motoren auf den Markt. Das kündigte Konzernchef Mark Reuss am Montag, dem 25. April 2022, auf Linkedin an. Neben der "elektrifizierten" Version soll in Zukunft auch eine vollelektrische Variante erscheinen. Ein Video eines Prototypen soll Appetit auf den Nachfolger der Kultkarosse machen. Zusätzlich verkündete Reuss, GM ...

Den vollständigen Artikel lesen ...