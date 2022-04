Den letzten markanten Höhepunkt markierte NVIDIA in ihrer Rallyephase bei 346,47 US-Dollar Ende November, von da an ging es nach dem vorausgegangenen Blow-Off gemächlich in den Unterstützungsbereich um den EMA 50 sowie den Support von 208,75 US-Dollar abwärts. Zwar konnte nur wenig später der vorausgegangene Abwärtstrend überwunden werden und brachte Hochs um 289,46 US-Dollar hervor, von diesem Niveau ...

