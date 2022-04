DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schließt auf tiefstem Stand seit 6 Wochen

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer frühen Erholungswelle sind die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag im Verlauf des späten Handels ins Minus gedreht. Der DAX fiel um 1,2 Prozent auf 13.756 Punkte und beendete die Sitzung auf dem tiefsten Stand seit sechs Wochen. "Den Käufen der Schnäppchenjäger stehen längerfristig orientierte Investoren gegenüber, die Europa den Rücken kehren", sagte ein Händler. Darunter litt auch der Euro, der unter 1,07 Dollar fiel und sich den Tiefstständen der vergangenen Jahre näherte. Zusätzlich belastet wurde die Stimmung im späten Handel von schwachen Kursen der US-Technologieaktien sowie von einem Bericht, nach dem Russland die Gaslieferungen an Polen gestoppt hat.

Einer der Gewinner im DAX waren Deutsche Börse. Sie stiegen um 0,9 Prozent auf 165,35 Euro und schlossen nur noch knapp unter ihrem Allzeithoch, das sie am 22. Juli 2020 mit 170,15 Euro markiert hatten.

Deutsche Börse mit starkem Jahresauftakt

Händler sprachen von überzeugenden Zahlen des Börsenbetreibers. Der operative Gewinn auf EBITDA-Basis ist laut Jefferies rund 2 Prozent oberhalb des Konsens ausgefallen und profitierte dabei von höheren Umsätzen. Der Ausblick wurde in der Folge leicht angehoben. So strebt die Deutsche Börse für 2022 nun einen Anstieg der Nettoerlöse auf mehr als 3,8 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von mehr als 2,2 Milliarden Euro an. Damit liegt die EBITDA-Prognose nach Aussage der Jefferies-Analysten nun auf Augenhöhe mit dem Konsens.

Munich Re stiegen um 2,7 Prozent und MTU um 0,5 Prozent. Linde beendeten den Handel nahezu unverändert. Der Gaskonzern plant erneut eine Quartalsdividende von 1,17 Dollar je Aktie. Die Ergebnisse des ersten Quartals wird Linde am Donnerstag bekanntgeben.

Auf der anderen Seite fielen Sartorius um 6,9 Prozent, Delivery Hero um 7,5 Prozent und Hellofresh um 8,4 Prozent. Damit zementieren Delivery Hero und Hellofresh ihre Stellung als DAX-Abstiegskandidaten, möglicherweise schon für das nächste außerordentliche Revirement im Juni.

Im MDAX brachen Befesa um 10,4 Prozent ein. Der Umsatz des Recycling-Unternehmens im ersten Quartal lag rund 5 Prozent unter der Markterwartung. Dagegen konnten sich Hypoport nach ihren Zahlen um 4 Prozent erholen. Händler sprachen von guten Zahlen, allerdings hat sich der Kurs seit September mehr als halbiert.

Shop Apotheke mit Kurssprung

Im SDAX erholten sich Shop Apotheke um 14,4 Prozent. Wie es in der "Apotheke Adhoc" heißt, will Gesundheitsminister Karl Lauterbach das Gesundheitssystem stärker digitalisieren. Lauterbach sagte laut dem Newsletter, er nehme an, dass in der Testphase die Marke von 30.000 E-Rezepten bis zum Sommer erreicht werde und dann auf ein vollständiges "Ausrollen" gesetzt werden könne.

Die Aktien der Conti-Abspaltung Vitesco fielen nach ihren Zahlen um 1,8 Prozent. Und für Atoss Software ging es um 7,6 Prozent nach unten. Während die Umsätze den Erwartungen entsprachen, ist die Ergebnisseite unter den Erwartungen von Hauck & Aufhäuser (H&A) geblieben. Den Ausblick hat der Softwarekonzern bestätigt.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.756,40 -1,2% -13,40% DAX-Future 13.772,00 -1,2% -13,13% XDAX 13.755,42 -2,4% -13,21% MDAX 29.726,89 -1,7% -15,36% TecDAX 3.079,53 -2,1% -21,44% SDAX 13.706,51 -1,3% -16,50% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 155,45 +89 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 6 34 0 5.018,9 101,0 87,5 MDAX 13 37 0 919,8 51,3 36,5 TecDAX 7 23 0 993,7 32,8 28,1 SDAX 13 57 0 279,3 14,9 16,6 ===

