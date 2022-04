Innovatives Verfahren sorgt für Konsistenz, Nachhaltigkeit, Funktionalität und geringere Kosten

Sappi, ein führender Hersteller und Lieferant von diversifizierter Papier-, Verpackungs- und Zellstoffprodukte, hat heute Arrio vorgestellt, eine Lösung für dekorative Laminatoberflächen, die eine bemerkenswerte Ästhetik, erstklassige Haptik sowie Kratz- und Fingerabdruckfestigkeit für stark beanspruchte Oberflächen bietet. Durch die Entwicklung der Arrio-Produktreihe, mit der bisher unerfüllte Kundenbedürfnisse befriedigt werden, ist Sappi nun das einzige Unternehmen, das originalgetreue, 100%ig nachgebildete, strukturierte Oberflächen anbietet, die zunächst in flacher Form erhältlich sind und im Laufe der Zeit durch eine 3D-Texturbibliothek erweitert werden.

Mit seiner robusten Acryloberfläche bietet Arrio außerordentlich detaillierte, realistische Oberflächen, die schließlich mehrere Texturen und Dekorfarben, Glanzeffekte, unterschiedliche Tiefen und sichtbare Kontraste unterstützen. Das hochpräzise Herstellungsverfahren von Sappi sorgt dafür, dass die Oberfläche über lange Zeit exakt gleich bleibt, ohne dass es zu Abweichungen oder Definitionsverlusten kommt. Arrio bietet eine Oberfläche, die konventionellem Melamin in Bezug auf Ästhetik und Performance überlegen ist; es ist eine perfekte Lösung für dekorative und funktionelle Oberflächen von Möbeln, Arbeitsflächen, Küchenschränken und mehr.

"Wir freuen uns sehr, Arrio vorzustellen dabei handelt es sich nicht um eine Form, die Textur verleiht, sondern um die eigentliche fertige Oberfläche", sagte Mark Hittie, Director of Release Strategy, Sappi Casting and Release. "Arrio entspringt dem Geist und der Kernkompetenz von Sappi: Wir machen Textur, wir steuern Textur. Arrio ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Sappi hochwertige und innovative Produkte liefert, die herkömmliche Optionen übertreffen, die Kosten senken und dem Verbraucher eine Vielzahl von Möglichkeiten eröffnen. Wir sind auch stolz darauf, dass Sappi bei der Entwicklung von Arrio auf Nachhaltigkeit geachtet hat. Die strapazierfähige Acryloberfläche verlängert die Lebensdauer des Produkts und macht das Aufbringen oder Entfernen von Schutzfolien überflüssig, was die Herstellungskosten und den Abfall reduziert."

Im Gegensatz zu Oberflächen, die mit einem Excimer-Verfahren hergestellt werden, bietet Arrio eine einzigartig anpassbare Oberflächentextur, einschließlich verschiedener flacher Oberflächen und Texturen mit mehreren Glanzgraden, wie Holz- oder Steindekore. Der Herstellungsprozess bietet eine 100%ige Konsistenz in Bezug auf Textur, Glanz, Haptik und Funktion, und zwar bei jedem Auftrag. Arrio bietet eine überlegene Lösung im Vergleich zu bestehenden Konzepten, da es unendlich viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung bietet. Arrio bietet außerdem eine hervorragende Haptik, einschließlich supermatter, glatter Oberflächen und Oberflächen mit hoher Farbintensität, und eignet sich für Beschichtungsanwendungen mit Einzelradien.

Arrio bietet auch deutlich niedrigere Investitionskosten für geklebte und gepresste fertige Oberflächen, da Hersteller Einsparungen und Effizienzsteigerungen beim Handling, beim Versand und beim Verlegeprozess erzielen.

Die Arrio-Plattform wird zunächst in einer supermatten, fingerabdruckresistenten Soft-Touch-Textur namens "Matte Haven" auf schwarzem Dekor angeboten und wird in Zukunft um weitere Textur- und Dekoroptionen erweitert.

Die zukunftsweisenden Produkte und Texturen von Sappi profitieren weiterhin von der modernsten Technologie im Werk in Westbrook, Maine. Sappi ist führend im Bereich der technologischen Innovation und Entwicklung in der Trennpapierindustrie und verfügt über fast 80 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Texturen.

Um ein Starter-Set für Arrio anzufordern, wenden Sie sich bitte an Ihren Sappi-Vertriebsmitarbeiter. Wenn Sie mehr über Arrio und Sappis Guss- und Trennpapiere erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.sappi.com/sappi-casting-release-papers.

Über Sappi North America, Inc.

Sappi North America, Inc. mit Hauptsitz in Boston, ist ein Marktführer bei der Verarbeitung von Holzfasern zu hochwertigen Produkten, die von Kunden weltweit nachgefragt werden. Der Erfolg unserer diversifizierten Geschäftsbereiche hochwertige gestrichene Druckpapiere (Coated Graphic Papers), Chemiezellstoff (Dissolving Pulp) sowie Verpackungs- und Spezialpapiere (Packaging and Specialty Papers) beruht auf starken Kundenbeziehungen, erstklassigen Mitarbeitenden und modernsten Anlagen, Produkten und Dienstleistungen. Unsere hochwertigen grafischen Papiere, darunter McCoy, Opus, Somerset und Flo, sind die wichtigste Plattform für hochwertige Zeitschriften, Kataloge, Bücher, Direktmailings und hochwertige Druckwerbung. Mit unserer Marke Verve sind wir ein führender Hersteller von Chemiezellstoff, einer nachhaltigen Faser, die in einer Vielzahl von Produkten verwendet wird, darunter Textilfasern und Haushaltswaren. Wir liefern nachhaltige Verpackungs- und Spezialpapiere für Luxusverpackungen und Faltschachtelanwendungen mit unseren einlagigen Verpackungsmarken Spectro und Proto sowie für die Lebensmittel- und Etikettenindustrie mit unserem Spezialpapier LusterCote. Dank unserer Produktlinien Ultracast-, PolyEx- und Classics für die Automobil-, Mode- und technische Folienindustrie sind wir auch einer der weltweit führenden Anbieter von Guss- und Trennpapieren. Kunden verlassen sich auf Sappi, wenn es um hohe technische, betriebliche und marktspezifische Kompetenz, um Produkte und Dienstleistungen von gleichbleibend hoher Qualität und Zuverlässigkeit sowie um hochmoderne, wettbewerbsfähige Anlagen und Innovationsgeist geht.

Sappi North America ist eine Tochtergesellschaft von Sappi Limited (JSE), einem weltweit tätigen Unternehmen mit Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika, mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden und Produktionsstätten in sieben Ländern auf drei Kontinenten und Kunden in über 150 Ländern.

