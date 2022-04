Die US-amerikanische Lebensmittelplattform profitiert von der wachsenden Nachfrage nach gesundheitsfördernden Snacks und Leckereien

Die von CapVest Partners LLP ("CapVest"), einem führenden internationalen Private-Equity-Investor, verwalteten Fonds haben die Übernahme von Second Nature Brands ("das Unternehmen"), einem in Michigan ansässigen Hersteller von hochwertigen, nahrhaften und gesundheitsfördernden Snacks und Leckereien, darunter Kar's Nuts, Second Nature Snacks und Sanders Chocolates, von einem Private-Equity-Fonds abgeschlossen, der mit Palladium Equity Partners, LLC. verbunden ist.

Mit einer Tradition von über 140 Jahren ist das Unternehmen führend auf dem schnell wachsenden Markt für Snacks und Leckereien und konzentriert sich auf die Ernährungs- und Lifestyle-Bedürfnisse gesundheitsbewusster Verbraucher. Zu den Marken des Unternehmens gehören Kar's Nuts, die Nummer 1 unter den Trailmischungen für gesunde Snacks für unterwegs, Second Nature Snacks, ein Pionier für natürliche, gentechnikfreie Premium-Snacks und Trailmischungen, die für einen gesunden Lebensstil unterwegs entwickelt wurden, und Sanders Chocolates, der Marktführer für hochwertige, in kleinen Mengen hergestellte Meersalzkaramellen.

In Bezug auf die Transaktion erklärte Othmane Khelladi, Partner, CapVest: "Second Nature Brands ist eine sehr interessante Plattform mit ehrgeizigen Plänen zum Ausbau ihrer Präsenz auf dem hochattraktiven Markt für Snacks und Leckereien. Als Eigentümer freuen wir uns darauf, Vic Mehren und sein Weltklasse-Team bei der Beschleunigung des Wachstums durch weitere Investitionen in Produktinnovationen, die Führung in der Kategorie und die Skalierung der bestehenden Plattform durch transformative Akquisitionen zu unterstützen."

Im Namen von Second Nature Brands sagte CEO Vic Mehren: "Unsere Partnerschaft mit Palladium war außerordentlich erfolgreich, und wir danken ihnen für ihren Beitrag zu Second Nature Brands. Mit ihrer Unterstützung und durch die Bemühungen unserer großartigen Second Nature Brands-Teammitglieder hat sich Second Nature Brands zu einem führenden Unternehmen im Bereich Snacks und Leckereien entwickelt. Wir sind begeistert, dass wir nun mit CapVest eine Partnerschaft für unsere nächste Wachstumsphase eingehen können. Die umfassende Erfahrung des CapVest-Teams im Bereich Lebensmittel wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir daran arbeiten, unsere Snacks- und Süßwarenplattform organisch und anorganisch durch strategische Akquisitionen auszubauen." CapVest investiert seit mehr als 20 Jahren in Lebensmittelunternehmen auf der ganzen Welt und verfügt über ein umfassendes Verständnis des Lebensmittelsektors. Zu den jüngsten Erfolgen gehört die Umwandlung von Valeo Foods von einem rein irischen Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 200 Millionen Euro in eine führende globale Gruppe für haltbare Lebensmittel mit einem Nettoumsatz von über 1,1 Milliarden Euro, die in über 106 Märkten weltweit tätig ist.

CapVest wurde von William Blair (M&A) und Willkie Farr Gallagher (Recht) beraten.

Über CapVest

CapVest ist ein führender internationaler Private-Equity-Investor, der mit aufstrebenden Unternehmen, die wichtige Güter und Dienstleistungen liefern, zusammenarbeitet, um deren Geschäft zu transformieren. Als aktiver und geduldiger Investor hat CapVest eine starke Erfolgsbilanz bei der Erzielung attraktiver Renditen erzielt, indem es eng mit dem Management zusammenarbeitet, um die Größe und den Umfang seiner Portfoliounternehmen durch eine Kombination aus organischem und akquisitorischem Wachstum zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter www.capvest.co.uk

Über Second Nature Brands

Second Nature Brands ist ein führender Hersteller von Snacks und Leckereien, die das Leben auf natürliche Weise besser machen. Durch Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte, die sorgfältige Beschaffung von Zutaten und innovative Geschäftsprozesse definiert Second Nature Brands hochwertige und gesundheitsfördernde Snacks und Leckereien neu. Mit seiner wachsenden Markenfamilie Kar's Nuts, Second Nature Snacks und Sanders Chocolates verfügt Second Nature Brands über ein ausgedehntes Vertriebsnetz in den Vereinigten Staaten und eine wachsende Präsenz im E-Commerce für Direktkunden. Derzeit sind Kar's Nuts und Second Nature Snacks zwei der meistverkauften Studentenfutter-Marken in den USA, einschließlich des meistverkauften Kar's Sweet 'n Salty

Mix. Sanders Chocolates ist einer der größten Hersteller von Meersalz-Karamellbonbons in den USA, die in kleinen Mengen im Kessel gekocht werden. Weitere Informationen finden Sie bei Second Nature Brands (www.secondnaturebrandsus.com), Kar's Nuts (www.karsnuts.com), Second Nature Snacks (www.secondnaturesnacks.com) und Sanders Chocolates (www.sanderscandy.com).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

