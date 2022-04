DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Einladung zur ordentl. Generalversammlung 2022 und Vorschlag einer Kapitalerhöhung aus frei verwendbarem Eigenkapital

Zürich (pta034/26.04.2022/19:00) - Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Peach Property Group AG, ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, veröffentlicht am 27. April 2022 die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am 20. Mai 2022.

Der Verwaltungsrat beantragt unter anderem eine ordentliche Kapitalerhöhung aus Kapitaleinlagereserven durch Erhöhung des Nennwerts der Aktien von aktuell CHF 1.00 auf CHF 30.00. Der Stimm- und Kapitalanteil der Aktionäre verändert sich durch die vorgeschlagene Kapitalerhöhung nicht. Es werden keine neuen Aktien geschaffen. Diese Kapitalerhöhung, bei welcher keine Mittel zufliessen, dient insbesondere der Erhöhung der Flexibilität künftiger Ausschüttungen an die Aktionäre.

Zudem schlägt der Verwaltungsrat den Aktionären zur Unterstützung der wertschaffenden Akquisitionsstrategie wie schon in den Vorjahren eine Erhöhung des bedingten Kapitals sowie die Schaffung von genehmigtem Kapital vor, um auf Opportunitäten für Ankäufe schnell und flexibel reagieren zu können. Wie bisher wird die Peach Property Group bei Ankäufen auch in Zukunft das werterhöhende Wachstum aus Off-Market-Transaktionen für die Aktionäre ins Zentrum stellen.

Die Details zu diesen drei partiellen Statutenänderungen sowie die weiteren Traktandenpunkte finden sich auf https:/ /shab.ch sowie auf der Webseite der Peach Property Group unter dem folgenden Link: https://www.peachproperty.com/ investoren/corporate-governance/

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer, Thorsten Arsan, Chief Financial Officer, und Stefan Feller, Head of Investor Relations +41 44 485 50 18 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Edelman GmbH, Ruediger O. Assion +49 (0) 221 8282 8111 | mobile: +49 (0) 162 4909624 | ruediger.assion@edelmansmithfield.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt sowie Klaus Schmitz.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Dr. Thomas Wolfensberger und Thorsten Arsan Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com

ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

