Moody's hat heute mit Moody's ESG360 eine einfach zu bedienende Plattform an den Start gebracht, die Portfoliomanagern von ESG-Analysten geprüfte Scores und modellierte ESG- und Klimainformationen zu privaten und öffentlichen Unternehmen bietet, um Klarheit und Vertrauen in Anlageentscheidungen in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) zu schaffen.

"Um die kurz- und langfristigen Auswirkungen von ESG-Faktoren und Klimabelastungen zu verstehen, benötigen die Marktteilnehmer einen ganzheitlichen und zuverlässigen Überblick über Risiken und Chancen", sagte Andrea Blackman, Managing Director und Global Head von Moody's ESG Solutions. "Die Einführung von Moody's ESG360 ist Ausdruck unseres Engagements für eine umfassende Abdeckung dieser Faktoren, um Portfoliomanagern dabei zu helfen, nachhaltige Entscheidungen mit Vertrauen zu treffen. Dabei ist Abdeckung viel mehr als nur eine Zahl; wir verpflichten uns, granulare und klar definierte Daten, Scores und Bewertungen bereitzustellen und zwar über Plattformen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen."

Moody's ESG360 ermöglicht es Portfoliomanagern, ESG-Vorreiter und -Nachzügler über Themen, Sektoren und Regionen hinweg zu identifizieren, die Performance auf Portfolioebene über eine breite Palette von Research-Linien zu überwachen und darüber zu berichten sowie wichtige Risikokennzahlen sowohl auf Portfolio- als auch auf Unternehmensebene zu analysieren. Alle Datenpunkte werden eindeutig mit ihrer Relevanz für die Industriestandards gekennzeichnet und sind bis zu ihrer Quelle rückverfolgbar.

Zum Start bietet Moody's ESG360 Zugang zu den physischen und transformatorischen Klimarisikodatensätzen von Moody's in einem kürzlich erweiterten Universum von 10.000 Unternehmen weltweit. In den kommenden Monaten wird die Plattform um die Erkenntnisse von Moody's ESG erweitert werden und dann 300 Millionen öffentliche und private Unternehmen durch eine Kombination aus modellierten und von ESG-Analysten verifizierten Bewertungen abdecken.

Die Daten, Scores und Bewertungen von Moody's ESG, die auf einem Ansatz der doppelten Wesentlichkeit (Double Materiality Approach) beruhen, der sowohl die finanziellen Auswirkungen als auch die Auswirkungen auf die Anteilseigner berücksichtigt, bieten einen umfassenden Überblick über die ESG-Leistungen von Unternehmen einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Dies ermöglicht eine einzigartige Analyse, wie Unternehmen einen nachhaltigen Wert für die Umwelt, die Gesellschaft und die Anteilseigner schaffen können und wie Unternehmen aufgestellt sind, um ihr Engagement und ihre Reaktion auf ESG-Risiken und -Chancen zu steuern.

Neben Moody's ESG360 hat Moody's vor Kurzem mit Moody's ESG360 Connect auch eine Plattform für die Einbindung von Unternehmen eingeführt, die es ihnen ermöglicht, auf einfache Weise mit Moody's in Kontakt zu treten, um ihre Nachhaltigkeitsdaten offenzulegen und eine genaue Darstellung ihrer ESG-Daten zu gewährleisten. Dies führt letztendlich zu einer Erweiterung der Datenabdeckung, die in die ESG-Lösungen von Moody's einfließt.

Um mehr über Moody's ESG360 zu erfahren oder eine Demo zu erhalten, besuchen Sie uns unter: http://www.moodys.com/moodys-esg360.

Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit von Moody's, um bessere Geschäfte, ein besseres Leben und bessere Lösungen zu ermöglichen, die einen langfristigen Wert für die Gesellschaft, die Umwelt und die Wirtschaft schaffen. Weitere Informationen über das Engagement von Moody's für Nachhaltigkeit finden Sie unter: https://about.moodys.io/sustainability

ÜBER MOODY'S ESG SOLUTIONS

Moody's ESG Solutions ist eine Geschäftseinheit der Moody's Corporation, die die wachsende globale Nachfrage nach ESG-Kriterien und Klimaerkenntnissen erfüllt. Die Gruppe nutzt die Daten und die Expertise von Moody's in den Bereichen ESG, Klimarisiko und nachhaltige Finanzen und arbeitet mit Moody's Investors Service (MIS) sowie Moody's Analytics (MA) zusammen, um ein umfassendes, integriertes Angebot an Lösungen für ESG-Kriterien und Antworten auf Klimarisikofragen bereitzustellen, darunter ESG-Scores, Analysen, Sustainability Ratings- und Sustainable Finance-Gutachter/-Zertifizierungsdienste.

Für nähere Informationen besuchen Sie Moody's ESG Climate Risk Hub auf www.moodys.com/esg.

