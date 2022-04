Peking (ots/PRNewswire) -Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen") hat eine Vereinbarung mit BeiGene (Beijing) Co., Ltd. ("BeiGene") (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235) für die Lizenzierung von Biocytogens vollständig humanen Antikörper-RenMab/RenLite-Mäuseplattformen zur Entwicklung vollständig humaner monoklonaler Antikörper, bispezifischer Antikörper und anderer Arten von Antikörper-Medikamenten, abgeschlossen.Die RenMab- und RenLite-Mäuse, die urheberrechtlich geschützt sind, wurden von Biocytogen über einen Zeitraum von fünf Jahren mit Hilfe einer größenunabhängigen, präzisen Chromosomenentwicklungstechnologie entwickelt. Bei RenMab-Mäusen wurden die kompletten murinen variablen Regionen der schweren und der kappa-leichten Kette durch vollständige menschliche V(D)J-Loci der schweren und der kappa-leichten Kette in situ ersetzt. Bei RenLite-Mäusen wurden die variablen Regionen der murinen schweren Kette wie bei RenMab-Mäusen vollständig ersetzt, und die gesamten murinen variablen Regionen der \u03ba-leichten Kette wurden durch einen einzigen menschlichen VJ-Locus der \u03ba-leichten Kette in situ ersetzt. RenMab/RenLite-Mäuse können vollständig menschliche Antikörperkandidaten mit hoher Affinität, Spezifität und Vielfalt für das nachgeschaltete Screening von Antikörperwirkstoffen erzeugen. Darüber hinaus können gemeinsame Leichtketten-Antikörper, die von RenLite-Mäusen erzeugt werden, die Effizienz der nachgeschalteten Assemblierung komplexer Arzneimittelmoleküle wie bispezifische Antikörper und bispezifische Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (bsADCs) erheblich verbessern.BeiGene ist ein globales, wissenschaftlich orientiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer und erschwinglicher Arzneimittel konzentriert, um die Behandlungsergebnisse und den Zugang für Patienten weltweit zu verbessern. BeiGene verfügt derzeit über drei zugelassene Arzneimittel, die intern entdeckt und entwickelt wurden: BTK-Inhibitor BRUKINSA in den Vereinigten Staaten, China, der EU und Großbritannien, Kanada, Australien und weiteren internationalen Märkten; und den nicht an den FC-Gamma-Rezeptor bindenden Anti-PD-1-Antikörper Tislelizumab sowie den PARP-Inhibitor Pamiparib in China. BeiGene hat eine Reihe interner Technologieplattformen eingerichtet, darunter eine Plattform für die Entwicklung niedermolekularer Arzneimittel, eine Technologieplattform für Proteolyse-Zielchimären (CDAC) und eine Plattform für die Entdeckung bispezifischer (multispezifischer) Antikörper, eine Plattform für das Screening einzelner B-Zell-Antikörper und eine Plattform für die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC).Dr. Yuelei Shen, Gründer und CEO von Biocytogen, sagte: "Als eine der führenden Plattformen zur Entdeckung vollständig humaner Antikörper werden die RenMab/RenLite-Mäuse von Biocytogen die Entwicklung von Medikamenten für anspruchsvolle Zielmoleküle maßgeblich unterstützen. Inzwischen können RenLite-Mäuse bispezifische Antikörper mit einfachen monoklonalen Antikörperstrukturen erzeugen, was die Schwierigkeit der anschließenden Arzneimittelkonjugation verringert und mehr Möglichkeiten für die Entwicklung innovativer Arzneimittel eröffnet."Dr. Lai Wang, Senior Vice President und Global Head of R&D von BeiGene, sagte: "BeiGene hat sich schon immer auf die Entwicklung differenzierter innovativer Arzneimittel und die Anwendung innovativer Technologien konzentriert. Wir hoffen, dass die Lizenzierung der RenMab/RenLite-Mäuseplattform uns dabei helfen wird, die Entwicklung innovativer Arzneimittel durch die Erforschung innovativer Zielmoleküle zu bereichern und einen Beitrag zu unserer Vision zu leisten, die Biotechnologiebranche zu transformieren und wirkungsvolle Medikamente zu entwickeln, die für weit mehr Krebspatienten auf der ganzen Welt erschwinglich und zugänglich sind."Informationen zu Biocytogen Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Mit Hilfe der firmeneigenen RenMab /RenLite -Mäuseplattformen für die Entwicklung vollständig humaner monoklonaler und bispezifischer Antikörper hat Biocytogen seine in vivo-Screening-Plattformen für die Wirksamkeit von Medikamenten und sein umfassendes Know-how in der klinischen Entwicklung integriert, um den gesamten Prozess der Medikamentenentwicklung zu rationalisieren. Biocytogen führt ein groß angelegtes Projekt zur Entwicklung von Antikörpermedikamenten für mehr als 1000 potenziell arzneimittelwirksame Zielmoleküle durch, das als Projekt Integrum bekannt ist, und ist laufende Kooperationen mit Dutzenden von Partnern weltweit eingegangen, um eine Vielzahl von erstklassigen und/oder besten Antikörpermedikamenten herzustellen. Die Pipeline des Unternehmens umfasst 12 Kernprodukte, von denen sich zwei in multiregionalen klinischen Studien der Phase II und zwei in der Phase I befinden. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston, USA und Heidelberg, Deutschland.Informationen zu BeiGene BeiGene ist ein globales, wissenschaftlich orientiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer und erschwinglicher Arzneimittel konzentriert, um die Behandlungsergebnisse und den Zugang für Patienten weltweit zu verbessern. Mit einem breiten Portfolio von mehr als 40 klinischen Kandidaten beschleunigen wir die Entwicklung unserer vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch unsere eigenen Fähigkeiten und Kooperationen. Wir haben uns verpflichtet, bis 2030 den Zugang zu Arzneimitteln für zwei Milliarden Menschen radikal zu verbessern. BeiGene hat ein wachsendes globales Team von über 8.000 Kollegen auf fünf Kontinenten. 