Angeführt von sehr schwachen Technologiewerten haben die US-Aktienmärkte am Dienstag merklich nachgegeben. Begründet wurde der erneute Ausverkauf mit zunehmenden Inflationsängsten, der rigiden Covid-19-Politik in China und dem andauernden Krieg in der Ukraine. Unterdessen hat die Berichtssaison der Unternehmen Fahrt aufgenommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt 1,86 Prozent tiefer bei 33 416,90 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 2,14 Prozent auf 4204,38 Zähler. Der technologielastige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...