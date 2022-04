New York (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen ernennt Jason McClelland zum neuen Chief Marketing Officer und Christopher "Skip" Wilson zum neuen Vice President, Brand MarketingShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) (das "Unternehmen"), die führende globale Kreativplattform für transformative Marken und Medienunternehmen, gab heute bekannt, dass Jason McClelland als Chief Marketing Officer (CMO) in das Führungsteam und den Vorstand des Unternehmens eintritt und Christopher "Skip" Wilson als Vice President of Brand Marketing in das Unternehmen eintritt.Als CMO bringt Jason über zwei Jahrzehnte Erfahrung mit, darunter Führungspositionen bei den SaaS-Marktführern Adobe und Salesforce sowie als Chief Marketing Officer bei den wachstumsstarken Startups Algolia, Domino Data Lab und Heroku. Bei Adobe hatte Jason Führungsrollen inne, die zur Transformation von Adobe beitrugen: zunächst beim Aufbau des Marketing Cloud-Geschäfts, der branchenweit ersten End-to-End-Marketingplattform für CMOs, und dann beim Aufbau der Creative Cloud SaaS-Transformation von Adobe.Skip kommt von Peloton zu Shutterstock, wo er den Bereich Global Brand and Communications für das kommerzielle Geschäft von Peloton leitete.Mit der Einstellung von Jason und Skip setzt Shutterstock seine Investitionen in die Erweiterung der Software, der Inhalte und der kundenspezifischen kreativen Fähigkeiten fort, die Shutterstock in der Branche einzigartig positionieren, um den gesamten kreativen Fluss für Unternehmen zu besitzen.Jason McClelland, Chief Marketing Officer bei Shutterstock, kommentiert: "Ich bin begeistert, zu diesem Zeitpunkt zu Shutterstock zu kommen. Das Unternehmen hat im letzten Jahr sowohl in Mitarbeiter als auch in Akquisitionen investiert, um Shutterstock in die Lage zu versetzen, den gesamten Kreativ- und Markenprozess für Unternehmen abzudecken. Wir haben bereits Verträge in Höhe von mehreren Millionen Dollar abgeschlossen und sind für viele der innovativsten Marken der Welt die Agentur der Wahl. Meine Aufgabe ist es, dazu beizutragen, diese Geschichte zu erzählen, damit mehr Menschen davon erfahren."Als Vice President of Brand Marketing wird Skip Wilson für die globale Markenstrategie von Shutterstock verantwortlich sein, indem er die strategische Positionierung und das Wachstum der Marke Shutterstock beaufsichtigt. Er wird die Kommunikation des einzigartigen Wertversprechens des Unternehmens durch starke Go-to-Market-Kampagnen und Thought Leadership leiten, um das Umsatzwachstum voranzutreiben und hochkarätige Talente für Shutterstock zu gewinnen."Im Kern geht es bei der Markenbildung um Verbindung und Verständnis. Dies sind zwei Eigenschaften, die alle erfolgreichen Markenteams verinnerlicht haben. Die Möglichkeit, eine starke Marke zu schaffen, die eine tiefere Verbindung zum Shutterstock-Publikum herstellt, ist das, was mich reizt", kommentiert Skip Wilson, VP of Brand Marketing bei Shutterstock. "Ich betrachte Markenentwicklung als Mannschaftssport, der Mut, eine solide Strategie, Top-Talente und die Offenheit erfordert, Dinge anders zu machen, um neue Zielgruppen zu erreichen. Ich freue mich darauf, den Kreativen der Welt zu zeigen, was wir drauf haben.""Mit diesen beiden Ernennungen revolutioniert Shutterstock unsere Marketingbemühungen. Im Laufe ihrer Karriere haben Jason und Skip bewiesen, dass sie in der Lage sind, die globale Geschäftsexpansion zu leiten und zu skalieren, Wachstumsstrategien zu entwickeln und zu implementieren und die für Hyperscale notwendige Umsetzung voranzutreiben", sagte Stan Pavlovsky, Chief Executive Officer bei Shutterstock. "Sie sind leidenschaftlich darin, starke, leistungsstarke Teams aufzubauen, wirkungsvolle Strategien festzulegen und eine erfolgsorientierte Ausrichtung auf lange Sicht zu implementieren, während sie kurzfristige Ergebnisse übertreffen. Wir sind begeistert, sie in der Shutterstock-Familie zu haben, und wir freuen uns auf ihre Beiträge, wenn wir Shutterstock in die nächste Ära führen."Informationen zu Shutterstock, Inc.Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist die führende globale Kreativplattform für transformative Marken und Medienunternehmen. Direkt und über die Tochtergesellschaften der Gruppe umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos, Vektoren, Illustrationen, 3D-Modelle, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 2 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und stellt derzeit mehr als 400 Millionen Bilder und mehr als 24 Millionen Videoclips zur Verfügung.Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Dem Unternehmen gehört auch PicMonkey, eine führende Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung; Offset, eine high-End-Bildsammlung Shutterstock Studios, ein End-to-End-Kreativshop; PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek; Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionellen Bildern und Videos für die Medien der Welt; TurboSquid, ein führender Marktplatz für 3D-Inhalte; Amper Music, eine KI-gesteuerte Musikplattform und Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1804059/Jason_McClelland.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1804060/Christopher_Skip_Wilson.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpgPressekontakt:Aimée Leabon,press@shutterstock.com,917-563-4991Original-Content von: Shutterstock, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110438/5206348