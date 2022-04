Die Quartalszahlen von Microsoft wurden soeben veröffentlicht. Hier die wichtigsten Kennzahlen. Der Umsatz liegt bei 49,36 Milliarden Dollar (für heute erwartet 49,131). Der Gewinn liegt bei 2,22 Dollar pro Aktie (erwartet 2,19 Dollar). Die Aktie notiert nachbörslich mit +1,0% Dazu schreibt Microsoft: Microsoft Cloud Strength Fuels Third Quarter Results Microsoft Corp. today announced the following ...

Den vollständigen Artikel lesen ...