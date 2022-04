München (ots) -0:2-Rückstand egalisiert: Die Adler Mannheim erzwingen das 5. Spiel in der Halbfinalserie gegen den Meister Berlin - am Donnerstag, ab 19.15 Uhr, fällt die Entscheidung live bei MagentaSport, wer München ins Finale folgt! "Wir machen es uns jedes Mal selber schwer", kritisierte Berlins Jonas Müller die Szene, die zum 2:2 führte, gerade als die Eisbären stärker waren: "Dann haben wir einen Wechselfehler gemacht, der führte zum Penalty. Wenn wir solche Fehler nicht machen, dann sieht's schon mal besser aus." Matchwinner Markus Eisenschmid traf im "do or die"-Spiel zum 4:3. Was die Adler in den beiden letzten Partien verbessert haben: "In den ersten beiden Spielen hatten wir immer so 2 bis 3 Minuten, wo wir geschlafen haben. Ich glaube, dass wir jetzt durch und durch fokussiert sind, bei Rückschlägen sofort antworten können." Mannheims Trainer Bill Stewart wollte nicht verraten, wie er die Adler wieder auf Kurs gebracht hat: "In Kanada machen wir das so: wir erzählen keine Geheimnisse und verbessern uns hoffentlich jeden Tag."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der 4. Runde in den Playoff-Halbfinals Mannheim gegen Berlin - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Das entscheidende 5. Halbfinale läuft am Donnerstag zwischen Berlin gegen Mannheim ab 19.15 Uhr live bei MagentaSport.Adler Mannheim - Eisbären Berlin 4:3 - Serie: 2:2"Ein unheimlich hartes, intensives Spiel", bilanzierte MagentaSport-Experte Kai Hospelt den offenen Schlagabtausch, den die Adler, getragen von den eigenen Fans, für sich entschieden und auf 2:2 in der Halbfinalserie ausgleichen.Markus Eisenschmid traf zum entscheidenden 4:3, nachdem er noch in Spiel 3 nicht dabei sein konnte: "Das tut unheimlich gut. Das ist der Wahnsinn. Wir wussten, wir mussten uns steigern. Wir wussten, dass das ein "do or die"-Spiel ist." Was die Adler in den letzten beiden Spielen bessergemacht haben: "In den 1. beiden Spielen hatten wir immer so 2 bis 3 Minuten, wo wir geschlafen haben. Ich glaube, dass wir jetzt durch und durch fokussiert sind, bei Rückschlägen sofort antworten können. Wichtig war auch, dass wir die letzten 2 Spiele in Führung gegangen sind."Mannheims Trainer Bill Stewart über die neue Stärke der Adler: "Da gibt's keine Geheimnisse. Beide Teams spielen sehr gut. Wer den Vorteil im richtigen Moment erkennt, der gewinnt." Stewart wollte nicht raus der mit der Sprache, was er nachdem 0:2-Rückstand in der Serie umgestellt hat: "In Kanada machen wir das so: wir erzählen keine Geheimnisse und verbessern uns hoffentlich jeden Tag."Berlins Jonas Müller nach dem 3:4: "Ich denke, dass wir im 1. Drittel noch nicht ganz da waren. Im 2. Drittel haben wir gut nachgelegt und unsere Tore gemacht. Dann haben wir einen Wechselfehler gemacht, der führte zum Penalty. Wenn wir solche Fehler nicht machen, dann sieht's schon mal besser aus. ....Wir machen es uns jedes Mal selber schwer. Wie ich gesagt habe: ein einfacher Wechselfehler, wenn wir das lassen, dann kommen die erst mal gar nicht dazu, ein Tor zu schießen. Und vielleicht sollten wir noch mehr von der Strafbank wegbleiben."Der erste Torschütze für Mannheim, Mathias Plachta, beim Stand von 1:1 nach einem für sehr bezeichnenden 1. Drittel: "Sehr enge Serie, sehr enges Spiel - es wird um alles gekämpft. Es wird auch so weitergehen, denke ich."Berlins Geschäftsführer Thomas Bothstede lobte zum 1. Drittel: "Unsere Jungs machen das schon gut. Das geht ja schon die ganze Hauptrunde so, auch gegen die Kölner Haie: sie finden immer wieder einen Weg, reinzukommen. Und das ist wirklich, wirklich bemerkenswert."Bothstede über einen neuen Vertrag für den 37jährigen Frank Hördler, der nochmal gemeinsam mit seinem Sohn Eric zusammenspielen will: "Frank ist noch lange, lange nicht am Ende....Der Vater Frank ist schon immer bei den Eisbären, der Sohn Eric spielt bei den Eisbären. Wenn das so kommen würde, dass der Vater seinem Sohn quasi den Staffelstab weiterreicht: das wäre natürlich überragend."Eishockey LIVE bei MagentaSportPENNY DEL Playoff Halbfinale - Runde 5Donnerstag, 28.04.2022Ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin - Adler MannheimDie WM-Testspiele der Nationalmannschaft live bei MagentaSport:Freitag, 29.04.2022Ab 18.45 Uhr: DEUTSCHLAND - SlowakeiSamstag, 30.04.2022Ab 16.45 Uhr: DEUTSCHLAND - SlowakeiSonntag, 08.05.2022Ab 16.45 Uhr: DEUTSCHLAND - ÖsterreichPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5206358