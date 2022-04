Ziemliche Kurskapriolen sind derzeit bei Maritime Resources zu beobachten. Der Gold-Developer leidet unter dem Verkauf eines Aktienpakets durch einen US-Fonds. Das bietet Chancen!

Maritime Resources: US-Fonds sorgt für Kurskapriolen

Nach einer langen Seitwärtsphase ist die Aktie von Maritime Resources (0,09 CAD; CA57035U1021) in den vergangenen Tagen stark unter Druck gekommen. Von 0,12 CAD ging es bis auf 0,085 CAD an der Heimatbörse in Toronto abwärts. So mancher könnte vermuten, dass Aktionäre mit Insiderinformationen ihre Anteile abgestoßen haben, weil schlechte Nachrichten drohen; Maritime will nämlich die Machbarkeitstudie für seine Hammerdown-Goldmine demnächst vorlegen.

Doch mit schlechten Nachrichten muss der Markt wohl nicht rechnen. Vielmehr scheint ein US-Fonds mit dem Abwärtstrend an den Aktienmärkten unter Druck geraten zu sein und musste eine größere Anzahl an Maritime-Stücken abstoßen. Über die exakten Gründe des Verkaufs kann man allerdings nur spekulieren. Details sind nämlich nicht bekannt. Allerdings verbuchten in den vergangenen zwei Wochen Aktien-, Bond- und Rohstoffmärkte ...

