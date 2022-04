Das Unternehmen Wind River, ein Weltmarktführer bei der Bereitstellung von Software für intelligente Systeme, hat heute verkündet, dass es von BAE Systems dazu ausgewählt wurde, Technologie-Demonstrationsarbeiten im Rahmen des Tempest-Programms für zukünftige Kampfflugzeuge zu unterstützen.

Tempest. Credit: BAE Systems

"Wir fühlen uns geehrt, mit BAE Systems zusammenarbeiten zu können", sagte Avijit Sinha, Chief Product Officer bei Wind River. "Die Auswahl unserer branchenführenden Technologie verdeutlicht die anhaltende Führungsrolle von Wind River bei sicherheitskritischen Echtzeit-Softwarelösungen für die Avionik."

Über 360 Kunden setzen die Software von Wind River in 600 Sicherheitsprogrammen in mehr als 100 Zivil-, Militär- und Raumfahrtsystemen ein. Wind River stellt damit innovative Technologien zur Verfügung, die echte Geschäftsprobleme lösen.

BAE Systems wird die Plattform VxWorks 653, einen Teil von Wind River Studio, und die zugehörigen Sicherheitszertifizierungsnachweispakete DO-178C DAL B sowie AdaCore GNAT Pro Assurance als Teil der laufenden Technologie-Demonstrationsprojekte zur Unterstützung des Programms nutzen. Wind River Studio ist eine cloudnative Plattform zur Entwicklung, zum Einsatz, zum Betrieb und zur Wartung von geschäftskritischen intelligenten Systemen.

Laut aktuellen Forschungsergebnissen müssen auf dem Luft- und Raumfahrt- sowie dem Rüstungsmarkt dringend die vollständigsten intelligenten Systeme entwickelt werden. Zwei der wichtigsten Merkmale intelligenter Systeme für den künftigen Erfolg sind echte Rechenleistung an der Grenze des Machbaren und die Fähigkeit, in Echtzeit zu emulieren und zu simulieren. In dieser Branche ist es unverzichtbar, in hochriskanten Szenarien präzise und schnelle Entscheidungen treffen zu können, und künstliche Intelligenz wird eine immer wichtigere Investition.1

Team Tempest ist eine gemeinschaftlich finanzierte Technologie-Initiative, die vom Royal Air Force Rapid Capabilities Office und britischen Industriepartnern ins Leben gerufen wurde, um die Luftkampftechnologie voranzubringen. BAE Systems zählt zu den Gründungsmitgliedern von Team Tempest.

Das künftige Luftkampfsystem von Tempest wird fortschrittliche technische Fähigkeiten integrieren, darunter auch KI, was neue Möglichkeiten eröffnet, z. B. die Fähigkeit, bemannte oder unbemannte Drohnen zu fliegen oder die Schwarmtechnologie zur Steuerung von Drohnen zu nutzen. Tempest ist gegenwärtig in der Konzept- und Bewertungsphase. Die erste Einsatzfähigkeit wird für Mitte der 2030er-Jahre erwartet.

Durch die Nutzung einer sicherheitskritischen Plattform mit COTS-Sicherheitszertifizierungspaketen kann das technische Programmrisiko verringert werden. Bewährt in den anspruchsvollsten sicherheitskritischen Anwendungen, macht es VxWorks 653 für Technologielieferanten leichter und kostengünstiger, die strengen Anforderungen der Sicherheitszertifizierung nach EN 50128, IEC 61508, ISO 26262, DO-178C und ED-12C zu erfüllen.

Wind River ist ein international führender Anbieter von Software für intelligente Systeme. Seit 1981 treibt die Technologie des Unternehmens die sichersten Geräte der Welt an und ist in Milliarden von Produkten zu finden. Wind River verfügt über ein umfassendes Portfolio, unterstützt durch erstklassige globale professionelle Dienstleistungen und Support sowie ein breites Partner-Ökosystem. Die Software und das Fachwissen von Wind River beschleunigen die digitale Transformation unternehmenskritischer intelligenter Systeme, die immer mehr Rechenleistung und KI-Fähigkeiten erfordern und zugleich ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten. Weitere Informationen finden Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

