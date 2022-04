Osnabrück (ots) -Heil erfreut über Nahles-Berufung zur neuen Chefin der Bundesagentur für Arbeit durch das KabinettArbeitsminister: "Wirklich eine Idealbesetzung" - Zustimmung im Bundeskabinett "einhellig"Osnabrück. Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) begrüßt die Bestätigung von Andrea Nahles als neuer Chefin der Bundesagentur für Arbeit in der Kabinettssitzung an diesem Mittwoch. Mit Andrea Nahles übernehme "eine Frau, die sich wie kaum jemand sonst mit Arbeitsmarktpolitik auskennt und als meine Amtsvorgängerin gezeigt hat, dass sie eine Verwaltung leiten kann", sagte Heil im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Sie ist wirklich eine Idealbesetzung, und deswegen hat es im Bundeskabinett einhellige Zustimmung gegeben."Die frühere SPD-Chefin und Heils Amtsvorgängerin wird im Sommer die Nachfolge von Detlev Scheele antreten. Die Bestätigung im Kabinett war erwartet worden, nachdem sich die Sozialpartner auf Nahles geeinigt hatten. "Es hat mich sehr gefreut, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften Andrea Nahles gemeinsam als neue Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit vorgeschlagen haben. Es wird ein sehr gutes Team an der Spitze geben und ein erfolgreicher Generationenwechsel erreicht", sagte Heil.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5206367