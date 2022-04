DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 27. April

=== *** 06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG (ehemals Daimler AG), Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 09:10 Presse-Telefonkonferenz), Stuttgart *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q (08:00 Presse- Telefonkonferenz, 13:00 Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Darmstadt 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q, Genf *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 1Q, Paris *** 07:30 DE/Symrise AG, Trading Update 1Q, Holzminden *** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 1Q, Rueil-Malmaison 07:35 DE/Kuka AG, Ergebnis 1Q, Augsburg *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Mai PROGNOSE: -16,3 Punkte zuvor: -15,5 Punkte *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen März *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 15:00 Analysten-Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 08:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 1Q, London 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q, London 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Ergebnis 1Q, London *** 08:40 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q, Bilbao *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April PROGNOSE: 91 zuvor: 91 *** 09:00 PL/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei IAOS Conference, Krakau 10:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), PK (digital) zur Aktienmarktprognose 10:30 DE/Hochtief AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 15-jährige Bundesanleihe über 2 Mrd Euro *** 11:30 FI/Kone Oyj, Ergebnis 1Q, Espoo 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q, New York *** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q, Bellevue *** 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Bundesaußenministerin Baerbock, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q, Pittsburgh/Northfield *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q, Chicago *** 14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Vorstellung der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung, Berlin 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 15:00 LU/RTL Group SA, Online-HV *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung des Manager Magazins, Hamburg *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q, Thousand Oaks *** 22:03 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q, San Diego *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q, Venlo *** 22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q, Menlo Park 22:05 US/Mattel Inc, Ergebnis 1Q, El Segundo *** 22:14 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q, Dearborn *** 22:17 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q, San Jose - JP/Bundeskanzler Scholz, Reise nach Japan (bis 29.4.), Tokio - DE/EV Digital Invest AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Update 1Q, Paris ===

